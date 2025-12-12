पुणे

Pune Crime : गुंड नीलेश घायवळ फरार घोषित

किरकोळ वादातून एका तरुणावर गोळीबार केल्याप्रकरणी गुंड नीलेश घायवळ परदेशात पसार झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कोथरूड गोळीबार प्रकरणात बनावट कागदपत्रांद्वारे पारपत्र मिळवून लंडनला पलायन केलेला कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याला येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने फरार घोषित केले आहे. न्यायाधीश के. पी. जैन-देसर्डा यांनी हा निकाल दिला.

