Pune Crime : गुंड नीलेश घायवळसह कुटुंबीयांची बँकखाती गोठवली; १० बँक खात्यातील ३८ लाख २६ हजार रुपये केले फ्रिज

गोळीबार प्रकरणात स्वित्झर्लंडला फरार झालेला गुंड नीलेश घायवळसह त्याच्या कुटुंबीयांची १० बँक खाती गोठवण्यात आली आहे.
पुणे - गोळीबार प्रकरणात स्वित्झर्लंडला फरार झालेला गुंड नीलेश घायवळसह त्याच्या कुटुंबीयांची १० बँक खाती गोठवण्यात आली आहे. गोठविण्यात आलेल्या बँक खात्यात ३८ लाख २६ हजार रुपये शिल्लक असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

