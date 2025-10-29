Nilesh Ghaywal : गुंड घायवळ लंडनमध्ये; यूके हायकमिशनची माहिती, प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेला गती

पुणे - कोथरूड गोळीबार प्रकरणातील आरोपी गुंड नीलेश घायवळचा ठावठिकाणा अखेर समोर आला आहे. ब्रिटन उच्चायुक्तालयाशी झालेल्या पत्रव्यवहारानंतर घायवळ सध्या लंडनमध्ये असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घायवळ हा व्हिजिटर व्हिसावर लंडनमध्ये वास्तव्यास असल्याची माहिती युके हाय कमिशनने पुणे पोलिसांना दिली आहे..घायवळ याला ताब्यात घेण्यासाठी पुणे पोलिसांनी ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांशी पत्रव्यवहार केला होता. त्याला ताब्यात घेण्यासाठी यापूर्वी रेड कॉर्नर नोटीस बजाविण्यात आली होती. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी ब्लू कॉर्नर नोटीस देखील बजावली आहे. नीलेश घायवळसह त्याचा भाऊ सचिन घायवळ आणि अन्य साथीदारांवर कोथरूड पोलिस ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत..या गुन्ह्यात त्यांच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मोक्का) कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान नीलेश घायवळ याने ‘गायवळ’ या नावाने बनावट कागदपत्रांद्वारे पासपोर्ट मिळवून परदेशात पलायन केले होते. त्याच्यावर खून, खंडणी, संघटित गुन्हेगारीसह गंभीर गुन्हे नोंद आहेत..व्हिसा फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वैध -घायवळ नेमका कुठे आहे, याबाबतची माहिती देण्याचा पत्रव्यवहार पोलिसांनी यूके हायकमिशनशी केला होता. पोलिसांच्या या पत्राला आता यूके हायकमिशनने ईमेलव्दारे उत्तर दिले आहे. त्यानुसार घायवळ हा लंडनमध्ये असून तो व्हिजिटर व्हिसावर आल्याचे त्यांनी कळविले आहे. घायवळचा व्हिसा फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वैध आहे. मात्र, त्याआधीच त्याला देशात परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत..नीलेश घायवळ हा लंडनमध्ये असल्याचे हाय कमिशनकडून अधिकृतपणे कळविण्यात आले आहे. त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेला गती आली असून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून घायवळला लवकरच देशात आणले जाईल.- संभाजी कदम, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ तीन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.