Pune Gangwar : ऐन गणेशोत्सवात पुण्यात टोळीयुद्धाचा भडका; नाना पेठेत गोळीबारात तरुण ठार

ऐन गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला शहरात पुन्हा एकदा टोळीयुद्धाचा भडका उडाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ऐन गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला शहरात पुन्हा एकदा टोळीयुद्धाचा भडका उडाला. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आयुष कोमकर याचा शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास नाना पेठेतील इमारतीच्या पार्किंगमध्ये पिस्तुलातून गोळ्या झाडून खून करण्यात आला.

