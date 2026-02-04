Pune News : गंजपेठेत विवाहितेच्या खूनप्रकरणी पतीसह तिघांना अटक; पोलिसांचा सखोल तपास

पुणे : गंजपेठ परिसरात एका विवाहितेचा पतीने खून केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर घरात पाय घसरून पडल्याने मृत्यू झाल्याची खोटी माहिती देत खुनाचा पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सुरुवातीला अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली होती; मात्र पोलिसांच्या सखोल तपासात हा खून असल्याचे निष्पन्न झाले. .वैष्णवी ऊर्फ वर्षा तुषार तुपसौदर्य (वय २३) असे खून झालेल्या विवाहितेचे नाव आहे. या प्रकरणी सहाय्यक निरीक्षक अनिता लतोंडे यांनी खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, पोलिसांनी तिघांविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. तुषार ऊर्फ गणेश विलास तुपसौदर्य (वय २८, रा. भवानी पेठ, हरकानगर), मनोज रोहिदास कांबळे (वय ३९, रा. भवानी पेठ, कासेवाडी) आणि वनिता मनोज कांबळे (वय ३२, रा. गंजपेठ) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत..Crime News : 'घरी जाऊन झोपा' म्हणणे पडले महागात; सिन्नरमधील व्यापाऱ्याच्या खुनाचा थरार उघड.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुषार तुपसौदर्य याने काही कारणावरून पत्नी वैष्णवीच्या डोक्यात मारहाण करून तिचा खून केला. हा प्रकार २८ जानेवारी रोजी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडला. त्यानंतर मनोज कांबळे आणि वनिता कांबळे यांनी या घटनेचा पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने रक्त पुसून टाकले. .वैष्णवीला मारहाण झाली असतानाही ती घरात पाय घसरून पडून जखमी झाल्याची खोटी माहिती डॉक्टरांना दिल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यानंतर तीन फेब्रुवारी रोजी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) शर्मिला सुतार करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.