Ganpati Festival 2025 : गणेशोत्सवाची धामधूम; पुण्यात गणरायाच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी

पुणे : विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता अन् सुखकर्ता अशा लाडक्या गणरायाचे वाजत-गाजत आणि मोठ्या थाटात स्वागत करण्यासाठी जय्यत भाविकांनी तयारी केली आहे. गणेशोत्सवाच्या मंगलमय पर्वाला उद्यापासून प्रारंभ होणार असून, त्यासाठी संपूर्ण राज्य जणू 'गणरंगी' रंगले आहे. पूजा साहित्य खरेदीसाठी बाजारपेठ फुलल्या असून, फुले, दुर्वा व विविध साहित्यातून कोट्यवधींची आर्थिक उलाढाल होत आहे..चौदा विद्या अन् चौसष्ठ कलांचा अधिपती असलेल्या विघ्नहर्ता गणरायाच्या आगमनाची आतुरता आणि उत्कंठा आता शिगेला पोहोचली आहे. साऱ्या दुःखांचे मळभ दूर सारून सुखाची पेरणी करणाऱ्या श्रीगणेशाची आराधना करण्यात येईल. उत्साह, चैतन्याचे वातावरण सर्वत्र दिसून येत आहे.यंदाचा गणेशोत्सव ११ दिवसांचा आहे. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थीपासून या मंगलमयी सोहळ्याची नांदी होत आहे. यंदा देखील श्रीगणेशाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी पहाटेपासून मुहूर्त आहे. त्यामुळे अनेक भाविकांनी मंगळवारीच गणरायाची मूर्ती घरी घेऊन जाण्यास प्राधान्य दिले. धोतर-कुर्ता, नऊवार असा पारंपरिक वेश, छोटेखानी वाद्यांचा गजर आणि 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया' अशा जयघोषात गणरायाला उत्साहात घरी घेऊन जाणारे आबालवृद्ध असे चित्र सायंकाळी सर्वत्र दिसत होते..पूजेसाठी आवश्यक असणारे साहित्य, फुले तसेच सजावटीच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी देखील नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती.गणरायाच्या नैवेद्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मोदकांना गणेश चतुर्थीच्या दिवशी विक्रमी मागणी असते. यंदाही ही मागणी असून मोदकांचे नानाविध प्रकार बाजारात आले आहेत. भाविकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी व्यावसायिकांनी तयारीला मंगळवारी वेग आला होता.ग्रामीण भागातील महिलांनी शहराची वाट धरली आहे. काकडी, पपनस, दुर्वा, तुळस, कंटवली, केवडा, जास्वंद यासह विविध शेतमालाची विक्री केली जात आहे. अचानक मागणी अधिक असल्याने भावदेखील वधारला आहे. शहरातील मिठाई, कपडे, आरास साहित्य व गणेशोत्सवात लागणाऱ्या पूजेच्या वस्तूंनी दुकाने सजली आहेत..गणपतीची आकर्षक मूर्ती, विविध देखावे पाहण्यासाठी, तसेच विविध ठिकाणी असणाऱ्या श्रीगणेश मंदिरात नातेवाईक, मित्रपरिवाराकडे दर्शनासाठी भक्त प्रवास करणार आहेत. त्यानिमित्त प्रवासी वाहतूक सेवेलादेखील अच्छे दिन येणार आहेत. भक्तांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सार्वजनिक मंडळांकडून स्वयंसेवक नेमण्यात आले आहेत. तसेच पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात असणार आहे. तर या उत्सवात पर्यावरण, सामाजिक बांधिलकी, उपक्रम असे तिहेरी दर्शनदेखील नागरिकांना घडणार आहे..