Ganpati Visarjan 2025 : गणेश विसर्जन सोहळ्यात ट्रॅक्टरच्या धडकेने १४ वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी

Pune News : शिवाजीनगर येथे विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या चाकाखाली चिरडून १४ वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी झाला असून चालक घटनास्थळावरून फरार झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : विसर्जन सोहळ्यात गर्दीत ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या चाकाखाली चिरडल्याने १४ वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी झाला. ही घटना शिवाजीनगर परिसरातील श्री ज्ञानेश्वर पादुका चौक परिसरात रविवारी (ता. ७) दुपारी घडली. अपघातानंतर ट्रॅक्टर चालक जखमी मुलाला रुग्णालयात न नेता पसार झाला.

