Ganpati Visarjan 2025
Ganpati Visarjan 2025Sakal
पुणे

Ganpati Visarjan 2025 : पुण्यात गौरी-गणपतीला निरोप; सातव्या दिवशी १८ हजारांहून अधिक मूर्तींचे विसर्जन

Ganeshotsav 2025 : सातव्या दिवसाच्या गणेश विसर्जनात ढोल-ताशांच्या गजरात, भक्तिभावाने पुणेकरांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाला अश्रूंनी निरोप दिला.
Published on

पुणे : ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ असा दुमदुमणारा जयघोष, कुठे ढोल-ताशांच्या तालावर, तर कुठे साउंडवरील गाण्यांवर मनसोक्त नृत्य करत सातव्या दिवसाच्या गणपती व गौरींचे मंगळवारी विसर्जन करण्यात आले. विसर्जन मिरवणुकीत महिला, तरुणी व लहान मुलांचा सहभाग उल्लेखनीय होता. गणरायाला निरोप देताना लहान मुलांच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू दाटले होते. शहराच्या विविध भागांत १८ हजार मूर्तींचे विसर्जन झाले, तर २२ हजार किलो निर्माल्य जमा झाले.

Loading content, please wait...
pune tourism
Ganesh Chaturthi 2025
One-stop facility for Ganesh Mandals
Gauri Ganapati travel
Gauri Pujan traditions
Marathi News Esakal
www.esakal.com