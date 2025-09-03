पुणे
Ganpati Visarjan 2025 : पुण्यात गौरी-गणपतीला निरोप; सातव्या दिवशी १८ हजारांहून अधिक मूर्तींचे विसर्जन
Ganeshotsav 2025 : सातव्या दिवसाच्या गणेश विसर्जनात ढोल-ताशांच्या गजरात, भक्तिभावाने पुणेकरांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाला अश्रूंनी निरोप दिला.
पुणे : ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ असा दुमदुमणारा जयघोष, कुठे ढोल-ताशांच्या तालावर, तर कुठे साउंडवरील गाण्यांवर मनसोक्त नृत्य करत सातव्या दिवसाच्या गणपती व गौरींचे मंगळवारी विसर्जन करण्यात आले. विसर्जन मिरवणुकीत महिला, तरुणी व लहान मुलांचा सहभाग उल्लेखनीय होता. गणरायाला निरोप देताना लहान मुलांच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू दाटले होते. शहराच्या विविध भागांत १८ हजार मूर्तींचे विसर्जन झाले, तर २२ हजार किलो निर्माल्य जमा झाले.