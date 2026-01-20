सहकारमहर्षी गणपतराव साठे यांची जयंती शोभायात्रा, विविध गुणदर्शन कार्यक्रम व स्पर्धांच्या आयोजनाने साजरी केली
MDH26B05015
माढा ः सहकारमहर्षी गणपतराव साठे यांच्या प्रतिमेचे पूजन करताना माजी आमदार धनाजीराव साठे, नगराध्यक्षा मीनल साठे, दादासाहेब साठे व मान्यवर.
सहकारमहर्षी गणपतराव साठे यांची जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रम
माढा, ता. २० : जिल्ह्याचे पहिले सहकारमहर्षी स्व. गणपतराव साठे यांची १३८ वी जयंती शोभायात्रा, विविध गुणदर्शन अशा विविध कार्यक्रमांनी साजरी झाली.
सहकारमहर्षी गणपतराव साठे जिल्हा परिषद प्रशालेत सहकारमहर्षींच्या प्रतिमेचे पूजन माजी आमदार धनाजी साठे यांनी केले. सहकारमहर्षी गणपतराव साठे यांच्या जयंतीनिमित्त माढा शहरातून शोभायात्रा काढण्यात आली.
शोभायात्रेत माढा शहरासह वडशिंगे, उंदरगाव येथील शाळांसह महाविद्यालयांनी सहभाग घेतला होता. उंट, घोडे, विविध वेशभूषा केलेले विद्यार्थी, समाजाला संदेश देणाऱ्या नाटिकांचे सादरीकरण करत लेझमीच्या खेळासह शोभायात्रा शहरातून काढण्यात आली.
दुसऱ्या दिवशी शहरासह परिसरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम सहकारमहर्षी गणपतराव साठे जिल्हा परिषद हायस्कूलच्या प्रांगणात झाला. विविध शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये वक्तृत्व, रांगोळी व निबंध स्पर्धा घेतल्या.
या स्पर्धेतील विजेत्यांना माढ्याचे पोलिस उपनिरीक्षक नेताजी बंडगर, दादासाहेब साठे, नगराध्यक्षा मीनल साठे, कल्पना जगदाळे, गुरूराज कानडे, चंद्रशेखर गोटे यांच्या हस्ते पारितोषिके वितरीत केली. यावेळी शहरातील शाळांचे मुख्याध्यापक, महाविद्यालयांचे प्राचार्य, प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक व परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.