पुणे

Competitive Exams : गारकोलवाडीचा सागर शिंदे दोन स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी

दुष्काळी परिस्थिती, आर्थिक हालअपेष्टा, आईचे अकाली निधन आणि प्रतिकूल परिस्थितीची मालिका...
Sagar Shinde

Sagar Shinde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाबळ - दुष्काळी परिस्थिती, आर्थिक हालअपेष्टा, आईचे अकाली निधन आणि प्रतिकूल परिस्थितीची मालिका... या सर्व संकटांवर जिद्द, चिकाटी आणि अथक परिश्रमाच्या बळावर मात करीत कान्हूर मेसाई (ता. शिरूर) येथील गारकोलवाडीच्या सागर सखाराम शिंदे याने स्पर्धा परीक्षेत यश संपादन केले.

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