MPSC Success Story: हारविक्रेत्याच्या मुलाने फुलवले आयुष्य; नीऱ्याचा रूपेश कांबळे बनला राजपत्रित अधिकारी, आई-वडिलांच्या कष्टांना यशाची परतफेड!

वाल्हे : नीरा (ता. पुरंदर) येथील रूपेश सूर्यकांत कांबळे याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवून सहाय्यक नगररचनाकार पदाला गवसणी घातली. आई-वडिलांच्या फुल-हार विक्री व्यवसायात मदत करीत रूपेशने मिळवलेले हे यश ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे..रूपेशने आपले प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेतून, तर माध्यमिक शिक्षण जवाहर नवोदय विद्यालयातून पूर्ण केले. त्यानंतर पुण्यातील व्हीआयआयटी महाविद्यालयातून त्याने आर्किटेक्चर इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली. पदवी घेत असतानाच त्याने स्पर्धा परीक्षेचा सराव सुरू केला होता. .सुट्टीच्या दिवशी आई-वडिलांना व्यवसायात मदत करीत त्याने अभ्यासातील सातत्य टिकवून ठेवले. रूपेशचे आई-वडील सूर्यकांत आणि सुवर्णा कांबळे हे नीरा बाजारपेठेत अनेक वर्षांपासून फुलांचे हार व गुच्छ बनविण्याचा व्यवसाय करतात. शुक्रवारी (ता. १७) सायंकाळी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. रूपेशच्या निवडीचे वृत्त समजताच नीरा ग्रामस्थांनी त्यांची वाजतगाजत मिरवणूक काढली..स्पर्धा परीक्षेत यशापयश येतच राहते, पण खचून न जाता सातत्य ठेवले तर काहीही अशक्य नाही. माझ्या यशामध्ये आई-वडिलांचा आणि नातेवाइकांचा पाठिंबा फार महत्त्वाचा होता. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे मी पूर्ण तयारीनिशी मेहनत करू शकलो. आता माझे पुढील उद्दिष्ट राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण होणे हा आहे.- रूपेश कांबळे