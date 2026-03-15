Pune News: व्यावसायिक गॅस सिलेंडर बंद, आंबेगाव तालुक्यात हॉटेल व्यवसायिकांमध्ये असंतोष; आठ हजार कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट..

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : आंबेगाव तालुक्यात रविवारी (ता.१५) व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरचे वितरण प्रशासनाने तात्पुरते बंद केल्याने लहान-मोठ्या हॉटेल व्यवसायिकांसह हातगाडीवर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या व्यावसायिकांना मोठा फटका बसला आहे. परिणामी अनेकांनी आपला व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून व्यावसायिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ता.१४ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार सध्या घरगुती गॅस वितरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण मर्यादित करण्यात आले आहे. आंबेगाव तालुक्यातील १०३ गावे आणि मंचर नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील जवळपास १२०० हॉटेल व खाद्यपदार्थ व्यवसायिकांना याचा परिणाम जाणवत आहे..तालुक्यातील अनेक हॉटेलमध्ये किमान तीन ते चार तर मोठ्या हॉटेलमध्ये आचारी, वाढपी आणि स्वच्छता कामगारांसह ३० ते ४० कर्मचारी कार्यरत असतात. या पार्श्वभूमीवर सुमारे सात ते आठ हजार कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या लग्नसराई आणि यात्रांचा हंगाम सुरू असल्याने हॉटेलमध्ये जेवणासाठी नागरिकांची गर्दी वाढलेली असताना गॅसपुरवठा बंद झाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.. शासन आदेशानुसार मर्यादित पुरवठा१४ मार्चच्या शासन परिपत्रकानुसार घरगुती गॅस वितरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक स्वच्छता सेवा, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम व आनंदाश्रम यांना १०० टक्के व्यावसायिक गॅस पुरवठा केला जात आहे. तसेच संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलीस, तुरुंग आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्या कार्यक्षेत्रातील उपहारगृहांना ७० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश आहेत. अन्य उपहारगृह व हॉटेल व्यवसायिकांबाबत पुढील आदेशानंतर गॅस वितरण करण्यात येईल, "अशी माहिती आंबेगाव तालुक्याच्यापुरवठा निरीक्षण अधिकारी माधुरी संतोषवार यांनी दिली.