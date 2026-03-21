Gas Cylinder : नियोजनबद्ध स्वयंपाकामुळे गॅस बचत शक्य; सवयी बदलल्यास सिलिंडरचा साठा टिकणार

पुणे : गॅस सिलिंडरचा तुटवडा आणि वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील आर्थिक गणित बिघडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, गॅस बचतीचे सोपे उपाय, इंडक्शनचा वापर आणि नियोजनबद्ध स्वयंपाक करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. स्वयंपाक करताना काही साध्या सवयी अंगीकारल्यास इंधनाचा वापर कमी करून खर्चात बचत करता येते, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे..अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे व्यावसायिक गॅस वितरणावर मर्यादा आल्या असून, काही ठिकाणी घरगुती गॅसदेखील वेळेत मिळत नसल्याची स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर गॅस वितरण कंपन्यांनी इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे. गृहिणी आणि व्यावसायिकांनी उपलब्ध गॅसचे काटेकोर नियोजन केल्यास सुमारे १० ते १५ टक्के बचत शक्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे..इंडक्शनच्या वापरात वाढगॅस टंचाईला पर्याय म्हणून अनेक कुटुंबांनी इंडक्शन शेगडीचा वापर सुरू केला आहे. चहा, पाणी उकळणे किंवा छोटे पदार्थ तयार करण्यासाठी याचा वापर केल्याने गॅसवरील अवलंबित्व कमी होत असल्याचे नागरिक सांगतात. विशेषतः शहरांमध्ये वीज उपलब्ध असल्याने हा पर्याय स्वीकारला जात असून, गॅसचा वापर मर्यादित ठेवण्यासाठी हा पूरक उपाय ठरत आहे..बचतीसाठी महत्त्वाच्या टिप्स : कुकरचा वापर वाढवा - पदार्थ लवकर शिजतात, गॅस वाचतोझाकण लावून स्वयंपाक करा - उष्णतेमुळे वेळ व इंधनाची बचतज्वाळा नियंत्रित ठेवा - भांड्याच्या आकारानुसार ज्वाळा ठेवासाहित्य आधी तयार ठेवा - गॅस सुरू असताना वेळ वाया जात नाहीबर्नर स्वच्छ ठेवा - गॅस योग्यरीत्या जळून कार्यक्षमता वाढतेगॅस गळती टाळण्यासाठी पाइप व रेग्युलेटरची वेळोवेळी तपासणी करावी.हे करू नये...1) भिजवून न शिजवणे : कडधान्ये, डाळी न भिजवता शिजवल्यास जास्त वेळ व गॅस लागतो2) फ्रीजमधील थंड पदार्थ थेट शिजवणे : थंड पदार्थ शिजायला जास्त वेळ घेतात, त्यामुळे गॅस जास्त लागतो3) ओले भांडे गॅसवर ठेवणे : भांड्यावरचे पाणी आधी वाफ बनते, त्यामुळे उष्णता व गॅस दोन्ही वाया जातात..गॅस सिलिंडर तुटवड्यामुळे उपलब्ध साठा अधिक काळ कसा वापरता येईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. एक टोपात किंवा कढईत पाणी टाकून त्यात किमान अर्धे बुडेल अशाप्रकारे गॅसचे सिलिंडर त्यात ठेवले तर सिलिंडरची उष्णता कमी होऊन तो जास्त दिवस टिकतो. त्यासह अन्न शिजविण्याच्या काही सवयी बदलल्या तर नक्कीच गॅसची बचत होते.- अली दारुवाला, प्रवक्ते, ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन .स्वयंपाक करत असताना त्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते आधीच तयार ठेवावे. तसेच शक्य तेवढा कुकरचा वापर करावा. पातेल्यांवर झाकण ठेवून स्वयंपाक केल्यास गॅसची बचत होते.- उषा पुनावाला, अध्यक्षा, ऑल इंडिया एलपीजी डिस्टीब्युटर फेडरेशन.