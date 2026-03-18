Pune Gas Supply: पुण्यातील हॉटेल व्यवसायाला पावाचा पर्याय; व्यावसायिक गॅसपुरवठा विस्कळित झाल्याचा परिणाम, लहान विक्रेते संकटात!

पुणे : शहरात निर्माण झालेल्या गॅसटंचाईचा परिणाम आता अधिक तीव्र जाणवू लागला आहे. हॉटेल व्यवसायासह लहान खाद्यव्यवसायांवरही त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. गॅसअभावी चपाती व भाकरी तयार करणे कठीण झाल्याने बड्या हॉटेलांनी पावाचा पर्याय स्वीकारला आहे. त्यामुळे जेवणाबरोबर पाव देण्याचे प्रमाण वाढले असून, पावाच्या मागणीत वाढ झाली आहे..गेल्या काही दिवसांपासून व्यावसायिक गॅसपुरवठा विस्कळित झाला आहे. त्यामुळे अनेक हॉटेल व्यावसायिकांना त्यांच्या नियमित मेनूमध्ये बदल करावा लागला आहे. त्यात आता पाव, बन आणि इतर बेकरी पदार्थांचा वापर वाढवण्यात येत आहे. या बदलाशी ग्राहकांनाही जुळवून घ्यावे लागत आहे. या वाढत्या मागणीचा सकारात्मक परिणाम बेकरी व्यवसायावर झाला आहे. शहरातील अनेक बेकरी चालकांनी पावाचे उत्पादन वाढवले असून, मोठ्या हॉटेलांकडून मोठ्या प्रमाणावर मागणी येत आहे. सकाळपासूनच बेकरीमध्ये कामाचा ताण वाढलेला दिसत असून, अतिरिक्त कामगारांचीही मदत घेतली जात आहे. काही बेकरींनी तर विशेषतः हॉटेलांच्या मागणीनुसार उत्पादनाचे नियोजन सुरू केले आहे..गॅसटंचाईचा सर्वाधिक फटका लहान व्यावसायिकांना बसत आहे. वडापाव विक्रेते गॅसशिवाय व्यवसाय करू शकत नसल्याने अनेक गाडे व दुकाने तात्पुरती बंद ठेवावी लागत आहेत. परिणामी, ज्या ठिकाणी दररोज मोठ्या प्रमाणावर पावाचा वापर होत होता, त्या ठिकाणी आता मागणी घटली आहे. त्यामुळे एकीकडे बड्या हॉटेलांमध्ये पावाची मागणी वाढत आहे, तर दुसरीकडे लहान विक्रेत्यांमध्ये मागणी कमी झाली आहे..रोजगारावर टांगती तलवारलवकरात लवकर गॅसपुरवठा सुरळीत व्हावा, अशी अपेक्षा हॉटेल व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. लहान विक्रेत्यांनाही व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी गॅस उपलब्ध होणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे; अन्यथा या परिस्थितीचा परिणाम रोजगारावरही होण्याची शक्यता वडापाव विक्रेते अशोक म्हेत्रे यांनी व्यक्त केली..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...बेकरींना चालनापावाच्या वाढत्या मागणीमुळे बेकरी व्यवसायाला चालना मिळाली असून, अनेक बेकरींनी उत्पादन वाढवले आहे. मात्र, याच वेळी गॅसअभावी वडापावाचे गाडे व लहान खाद्यपदार्थ विक्रेते व्यवसाय चालवू शकत नसल्याने अनेक ठिकाणी दुकाने बंद आहेत. त्यामुळे त्या भागांमध्ये पावाची मागणी घटली असून, लहान व्यावसायिकांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.