पुणे

गौडगाव च्या पहिल्या महिला पीएसआय सिंधुताई देशमुख यांचा सपत्नीक सन्मान

गौडगाव च्या पहिल्या महिला पीएसआय सिंधुताई देशमुख यांचा सपत्नीक सन्मान
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गौडगाव ः सिंधुताई देशमुख यांचा सत्कार करताना गौडगावमधील ग्रामस्थ.

गौडगावच्या पहिल्या महिला पीएसआयचा सन्मान
गौडगाव : गौडगावच्या कन्या सिंधुताई देशमुख यांची पोलिस विभागात पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदावर पदोन्नती झाल्याबद्दल ग्रामस्थ अन् नातेवाइकांच्या वतीने दत्त मंदिरात त्यांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. पदोन्नतीनंतर गावात झालेला हा पहिलाच सन्मान असल्याने कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. यावेळी पंचायत समिती सदस्य संजय आबासाहेब भड, राहुल भड, भाग्यश्री मोरे, राजूभाऊ चव्हाण अन् सीआरपीएफ जवान निखिल देशमुख यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास मुख्याध्यापक बालाजी काकडे, भारत पैकेकर, रमेश भड, शिक्षक मोहन भड, बाळकृष्ण भड, सुशांत भड, उपस्थित होते.

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