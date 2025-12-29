बारामती: कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे केवळ सोयीसुविधा म्हणून नव्हे, तर राष्ट्रीय सामर्थ्य म्हणून पाहिले गेले पाहिजे, असे प्रतिपादन अदानी उद्योगसमूहाचे प्रमुख गौतम अदानी यांनी केले. देशातील सर्वांत अत्याधुनिक व ग्रामीण जीवनाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या विद्या प्रतिष्ठान शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे उद्घाटन रविवारी (ता. २८) गौतम अदानी व अदानी फाउंडेशनच्या प्रमुख प्रीती अदानी यांच्या हस्ते झाले, त्या प्रसंगी ते बोलत होते. .याप्रसंगी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार सुनेत्रा पवार, राजेंद्र पवार, आमदार रोहित पवार, उपाध्यक्ष ॲड. ए. व्ही. प्रभुणे, सचिव ॲड. नीलिमा गुजर, खजिनदार युगेंद्र पवार, नगराध्यक्ष सचिन सातव, विश्वस्त किरण गुजर, मंदार सिकची, डॉ. राजीव शहा, विठ्ठल मणियार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..अदानी म्हणाले, ‘तंत्रज्ञान काम नष्ट करत नाही, ते प्रथम बदलते आणि मग नवीन संधी निर्माण करते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आगामी काळात आमूलाग्र परिवर्तन घडवीत, राष्ट्राला अधिक सशक्त बनविणारे तंत्रज्ञान म्हणून पुढे येईल. मानवाची प्रगती कधीही सरळ रेषेत पुढे सरकत नाही. ती तंत्रज्ञानक्रांतीच्या झेपांनी पुढे जाते, ज्या सुरुवातीला अस्थिरता आणतात आणि मग समाजाला अधिक सक्षम बनवतात.पहिल्या औद्योगिक क्रांतीने वाफेची ताकद, दुसऱ्या क्रांतीने वीज व उत्पादन, तिसरी क्रांती संगणक व इंटरनेटची होती. आता चौथ्या क्रांतीच्या दिशेने आपली वाटचाल असून ती कृत्रिम बुद्धिमत्तेची आहे.’’ याप्रसंगी अजित पवार व सुप्रिया सुळे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही अदानी यांनी बारामतीच्या या केंद्रासाठी सहकार्य दिल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. ॲड. ए. व्ही. प्रभुणे यांनी प्रास्ताविक केले. प्राचार्य डॉ. सुधीर लांडे यांनी माहिती दिली..अमेरिका, चीन करताहेत ‘एआय’ स्पर्धाखरा धोका मशिन मानवासारखे विचार करतील, यापेक्षा मानव मशीनकडे विचार सोपवतील यात आहे. आज अमेरिका व चीन एआय स्पर्धा करत आहे. हा फक्त उद्योग नव्हे, साम्राज्यनिर्मितीचा सामना आहे. सेमीकंडक्टर्स धोरणात्मक संपत्ती असून डेटा सेंटर्स राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आहेत. फाउंडेशनल मॉडेल्स प्रभावाची साधने आहेत. भारतात म्हणून एआय स्वदेशी निर्माण करणे आवश्यक आहे..स्वतःचे मॉडेल्स, स्वतःचे डेटा सेंटर्स, स्वतःची बुद्धिमत्ता परिसंस्था असणे आवश्यक आहे. अन्यथा परदेशाच्या हातात भारतीय प्रक्रिया सोपविली जाईल, असे झाले तर एआय प्रभुत्व भविष्यातील संपत्ती, सत्ता आणि स्वातंत्र्याचा मुख्य आधार ठरेल.त्यामुळे एआय तंत्रज्ञानाकडे सोयीसुविधा म्हणून नव्हे तर राष्ट्रीय सामर्थ्य म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. लवकरच खरेदी, बांधकाम, ऑपरेशन, मेंटेनन्स, ग्राहक सेवा एआय बदलून टाकेल आणि हे सिस्टिम्स तयार करणारे तज्ज्ञ भोवतालातील विद्यार्थ्यांमधून तयार होतील..प्रगती गुणाकाराने वाढेलजेव्हा १.४ अब्ज भारतीयांच्या हातात कृत्रिम बुद्धिमत्ता असेल, तेव्हा प्रगती रेषात्मक राहणार नाही, ती अत्यंत वेगाने व गुणाकाराने वाढेल. शेतकरी केवळ शेती करणारा राहणार नाही तर उद्योजक बनेल. हवामान भाकीत, माती विश्लेषण, इनपुट ऑप्टिमायझेशन, बाजारभाव चर्चा, लॉजिस्टिक्स व धोका व्यवस्थापन हे त्याच्या हातात असेल.तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरातील गृहिणी फक्त आवाजावर आधारित आदेश देऊन तिचा ब्रँड जागतिक स्तरावर नेऊ शकेल. उत्पादने एआय डिझाइन करेल, मार्केटिंग चालवेल, पुरवठा साखळी व्यवस्थापित करेल, पेमेंट प्रक्रिया हाताळले.भारताच्या १४० कोटी लोकसंख्येने डेटा, सामूहिक बुद्धिमत्ता विदेशी अल्गोरिदमच्या हाती सोपवू नये. कारण एआय आर्थिक सामर्थ्य, माहिती-शक्ती आणि निर्णय क्षमता अभूतपूर्व प्रमाणात केंद्रित करू शकते..तंत्रज्ञानामुळे नवीन संधीपहिल्या औद्योगिक क्रांतीनंतर ब्रिटनमध्ये रोजगार पाचपट वाढला. दुसऱ्या क्रांतीत उद्योग, व्यवस्थापन आणि दळणवळण वाढले. लाखो लोकांना नवी कामे मिळाली. तिसऱ्या डिजिटल युगाने लाखो नव्या नोकऱ्या, स्टार्टअप्स आणि उद्योग निर्माण केले.मोबाईल क्रांतीतही तसेच झाले, कामे संपली नाहीत, उलट अब्जावधी संधी निर्माण झाल्या. फ्लिपकार्ट पारंपरिक किरकोळ व्यापारातून नाही, तर मोबाईलच्या माध्यमातून प्रथम भारतातून जन्मली. मोबाईलच्या माध्यमातून सामान्यांच्या हातात क्षमता पोहोचली म्हणून शक्य झाले, असे अदानी यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.