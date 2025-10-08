पुणे

Gautami Patil: ''त्या कुटुंबाला मदत करण्यासाठी गेलो तेव्हा...'', पत्रकार परिषद घेऊन गौतमी पाटीलने केला खुलासा

Gautami Patil Breaks Silence on Pune Accident, Claims Extortion and Denies Personal Involvement: अपघात झाला त्या दिवसानंतर नेमकं काय काय झालं, हे गौतमी पाटीलने पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सांगितलं आहे.
संतोष कानडे
Pune Accident News: नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिच्या वाहनाने एका रिक्षा चालकाला धडक दिली होती. अपघात झाला तेव्हा गाडीमध्ये गौतमी नव्हती. केवळ तिचा चालक गाडी चालवत होता. तो चालक अपघातानंतर तसाच निघून गेल्याने अपघातग्रस्त कुटुंबियांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी गौतमी पाटीलवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.

