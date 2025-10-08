Gautami Patil: ''त्या कुटुंबाला मदत करण्यासाठी गेलो तेव्हा...'', पत्रकार परिषद घेऊन गौतमी पाटीलने केला खुलासा

Pune Accident News: नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिच्या वाहनाने एका रिक्षा चालकाला धडक दिली होती. अपघात झाला तेव्हा गाडीमध्ये गौतमी नव्हती. केवळ तिचा चालक गाडी चालवत होता. तो चालक अपघातानंतर तसाच निघून गेल्याने अपघातग्रस्त कुटुंबियांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी गौतमी पाटीलवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती..हे प्रकरण चांगलं दोन-तीन दिवस तापलेलं होतं. अखेर गौतमी पाटील हिने बुधवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन याप्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. गौतमी म्हणाली की, माझी काहीही चूक नसताना मला गुन्हेगार ठरवलं जात आहे. माझा या घटनेची काहीही संबध नाही. पोलिसांनीही हे सांगितले आहे..गौतमी पुढे सांगते, त्या कुटुंबाला मदत देण्यासाठी माझे भाऊ गेले होते पण त्यांनी मदत नाकारली. पोलिसांनी जेव्हा बोलवले तेव्हा आम्ही त्यांना सहकार्य केले. या प्रकरणात चंद्रकांतदादांनी ते विधान केलं त्यामुळे मला वाईट वाटलं. सगळेच माझ्या बाबतीत बोलतात, सगळे मला वाईटच बोलतात. मी नाचले तरी वाईट होते आणि नाही नाचले तरी वाईटच आहे..Girish Mahajan : मंत्री गिरीश महाजन यांचा मोठा निर्णय! वर्षभरातील ३१ लाख १८ हजार रुपये वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस दान.''मी जर त्यावेळी तिथे असते तर नक्कीच मी हे वाढवू दिलं नसतं. आता जी काही कायदेशीर प्रक्रिया असेल त्यानुसार बघू. जर हे लोक माझ्या नावाची बदनामी करत असतील तर मी त्यांना भेटायला का जाऊ? चालकाची चूक झाली हे मला मान्य आहे, त्याने त्यावेळी तिथे मदत करायला हवी होती.'' असं गौतमी म्हणाली..Navi Mumbai Airport Inauguration : नवी मुंबई विमानतळ उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदींकडून दि.बा.पाटील यांचा विशेष उल्लेख, म्हणाले....काय म्हणाली गौतमी पाटील?ही घटना घडल्यापासून मी माझ्या चालकाशी बोलत नाही मला जाणीवपूर्वक यात अडकवले जात आहे शो बंद पाडले तर माझ्या हातावर अनेकांचं पोट आहे, त्यांचे हाल होतील जेव्हा घटना घडली तेव्हा मी मुंबईत होते माझ्याकडे जी माहिती होती ती सगळी मी पोलिसांना दिली आहे अपघातग्रस्त नातेवाईकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारे पैसे मागितले जात होते कोणी १९ लाख तर कोणी २० लाख रुपये मागत होतं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.