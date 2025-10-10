पुणे

गजवा-ए-हिंद २०४७... महाराष्ट्र हादरला! पनवेल-नांदेड एक्स्प्रेसमध्ये धक्कादायक प्रकार, अविनाश धर्माधिकारी यांची पोस्ट व्हायरल

‘Gazwa-e-Hind 2047’: Avinash Dharmadhikari reacts to shocking Panvel-Nanded Express incident that left Maharashtra stunned | पनवेल-नांदेड एक्स्प्रेसमध्ये 'गजवा-ए-हिंद २०४७' चा धक्कादायक संदेश, अविनाश धर्माधिकारींची पोस्ट व्हायरल
Sandip Kapde
माजी आयएएस अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांना नुकत्याच पनवेल-नांदेड एक्स्प्रेसच्या प्रवासादरम्यान एक धक्कादायक अनुभव आला. त्यांनी आपल्या फेसबूक पोस्टद्वारे याबाबत माहिती देताना रेल्वेतील एका गंभीर प्रकाराकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, पनवेल-नांदेड एक्स्प्रेसच्या एसी 2 टियर डब्यातील शौचालयाच्या भिंतीवर "गजवा-ए-हिंद २०४७" असे लिहिलेले आढळले. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचे त्यांनी त्यांच्या पोस्टद्वारे सांगितले.

