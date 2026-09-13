Chandgad Wildlife: चंदगडच्या जमिनीत नव्या सिसिलियन प्रजातीचा शोध; ‘गेगेनओफिस चंदगडी’ नावाने स्थानिक बोलीला मानाचा मुजरा

प्रज्वल रामटेके पुणे : पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा अभ्यास करताना संशोधकांना आणखी एका नव्या प्रजातीचा शोध लागला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड परिसरात जमिनीखाली राहणाऱ्या आणि पाय नसलेल्या उभयचर (सीसिलियन) प्राण्याची एक नवी प्रजाती संशोधकांनी शोधून काढली आहे. ‘गेगेनओफिस चंदगडी’ असे तिचे शास्त्रीय नामकरण करण्यात आले असून, चंदगड परिसरात बोलल्या जाणाऱ्या चंदगडी मराठी बोलीभाषेचा व स्थानिक संस्कृतीचा सन्मान म्हणून हे नाव देण्यात आले आहे..भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था (झेडएसआय) पुणे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय (हलकर्णी) आणि म्हादई संशोधन केंद्र (गोवा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे संशोधन करण्यात आले. साहिल शिकलगर, राहुल एन. पाटील, प्रांजल आधव, निर्मल यू. कुलकर्णी, एन. सी. हिरगोंड, एन. पी. ग्रामपुरोहित, बासुदेव त्रिपाठी आणि डॉ. के. पी. दिनेश यांचा या संशोधनात सहभाग होता. या शोधाचे शास्त्रीय वर्णन झेडएसआयच्या कोलकाता येथून प्रकाशित होणाऱ्या ‘रेकॉर्ड्स ऑफ द झूलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे..सिसिलियन हे जमिनीखाली राहणारे उभयचर असून, त्यांना पाय नसतात. त्यांचे शरीर लांबट असल्याने ते अनेकदा गांडुळासारखे दिसतात. त्यांचे बहुतांश आयुष्य जमिनीखाली जात असल्याने त्यांचा शोध घेणे आणि अभ्यास करणे संशोधकांसाठी आव्हानात्मक असते. चंदगडमध्ये आढळलेली नवी प्रजाती मानवी वस्तीच्या जवळही आढळली आहे. या प्रजातीची स्वतंत्र ओळख निश्चित करण्यासाठी संशोधकांनी तिची आण्विक माहिती, शरीराची वैशिष्ट्ये आणि विविध मोजमापांचा एकत्रित अभ्यास केला. चंदगड तालुक्यातील बुझावडे परिसरातील स्थानिक रहिवाशांना या प्रकारच्या प्राण्यांची यापूर्वीपासून माहिती होती. त्यामुळे स्थानिकांचे ज्ञान संशोधकांना नव्या प्रजातीच्या शोधात उपयुक्त ठरले असल्याचे यावेळी संशोधकांनी सांगितले..झेडएसआयच्या पश्चिम प्रादेशिक केंद्राचे प्रमुख डॉ. बासुदेव त्रिपाठी यांनी पश्चिम घाटात सातत्याने जैवविविधता सर्वेक्षण करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘जमिनीखाली राहणाऱ्या प्रजाती पारंपरिक सर्वेक्षणात सहजपणे नजरेआड होतात. त्यामुळे पश्चिम घाटाची जैवविविधता समजून घेण्यासाठी अशा लपलेल्या जीवसृष्टीची नोंद करणे महत्त्वाचे आहे..आणखी प्रजातींची शक्यतासंशोधकांच्या मते, उत्तर-पश्चिम घाटात ‘गेगेनिओफिस’ वंशाच्या आणखी काही अद्याप अवर्णित प्रजाती असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागात सातत्यपूर्ण क्षेत्रीय संशोधन आणि सखोल वर्गीकरणात्मक अभ्यास करण्याची गरज आहे. भारतात सध्या ४५८ उभयचर प्रजातींची नोंद आहे. त्यापैकी ४१ प्रजाती सिसीलियनच्या आहेत. ‘गेगेनिओफिस’ वंशाच्या भारतात १२ प्रजाती असून, त्यापैकी ११ पश्चिम घाटात स्थानिक आहेत..‘‘जगातील सुमारे ४१ टक्के उभयचर प्रजाती नष्ट होण्याच्या धोक्यात आहेत. भारतातील सिसीलियनचा अभ्यास अद्याप मर्यादित असून, जमिनीखाली दडलेली जैवविविधता समोर आणण्यासाठी क्षेत्रीय संशोधन आवश्यक आहे.’’- डॉ. धृती बॅनर्जी, संचालक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.