पुणे : 'गेराज् वर्ल्ड ऑफ जॉय'चा शुभारंभ; 'शंकर-एहसान-लॉय' कॉन्सर्टने लावले 'चार चांद'!

पुणे : पुण्यातील नामांकित रिअल इस्टेट कंपनी गेरा डेव्हलपमेंट्‌सने खराडी येथे त्यांचा नवीन चाइल्ड सेंट्रिक होम्स प्रकल्प 'गेराज् वर्ल्ड ऑफ जॉय'च्या बांधकामाचा शुभारंभ केला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रसिद्ध गायक व संगीतकार शंकर महादेवन, गेरा डेव्हपमेंट्‌सचे अध्यक्ष कुमार गेरा आणि व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गेरा यांच्या उपस्थित या बांधकाम प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या विक्रीपूर्व नोंदणीला पुण्यासह देशभरातून ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला.

If you're an aspiring singer or a musician, you have the digital world in front of you. The next generation can reach out to its audience through various sources - @Shankar_Live at the foundation laying of Gera's World of Joy.#ChildCentricHomes #GeraDevelopments @GeraRohit pic.twitter.com/NsPKuAphmI

— Gera Developments (@geradevelopment) December 20, 2019