Education News: आमोंडीतील जिल्हा परिषद शाळेत पालक मेळावा उत्साहात; ‘घर तेथे अभ्यासिका’ उपक्रमासाठी पालकांचा संकल्प

घोडेगाव : आमोंडी( ता आंबेगाव) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येथे शैक्षणिक वर्षातला पहिला पालक मेळावा उत्साहात संपन्न झाला. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळा व पालक संवाद वाढविण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी घर तेथे अभ्यासिका हा अभिनव उपक्रम राबवण्याचा संकल्प उपस्थित पालकांनी केला. .कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस लोकमान्य टिळक व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या प्रतिमांचे पूजन मान्यवरांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. शिक्षक सुनील पाटील यांनी लोकमान्य टिळक व शाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या उत्तुंग कार्याचा परिचय करून दिला..विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालकांनी दररोज शाळेत काय शिकवले? अभ्यास काय दिला? याविषयी जागरूक रहावे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण दर्जेदार संस्कारक्षम शिक्षण मिळावे. यासाठी शिक्षक व पालकांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याची गरज विषद केली. पालकांनी दररोज सायंकाळी दोन तास मोबाईल आणि दूरदर्शन बंद ठेवून मुलांसाठी अभ्यासाचे वातावरण निर्माण करून घर तेथे अभ्यासिका हा अभिनव उपक्रम राबवण्याचे आवाहन केले..याप्रसंगी पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या इस्रो नासा निवड चाचणी दोन मध्ये निवड झालेल्या श्रीहरी सचिन काथेर या विद्यार्थ्यांचा तसेच ज्ञानेश्वरी फलके ,जंजीर लांडे, दिव्या किरवे यांचाही सत्कार करण्यात आला..याप्रसंगी उपक्रमशील शिक्षिका आशा पाटील, संगीता वळसे, पालक सुनील फलके ,नवनाथ फलके, सामाजिक कार्यकर्त्या कमल दरेकर, मुख्याध्यापक दत्तात्रय इंदोरे, ज्ञानेश्वर काथेर यांनी मनोगत व्यक्त करून विद्यार्थी शिस्त, गुणवत्ता, संस्कार, स्पर्धा परीक्षा यावर एकत्रित काम करण्याचे सुतोवाच केले. पालक मेळाव्याचे आयोजन शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष योगेश बिबवे, उपाध्यक्ष कविता धानिककर मुख्याध्यापक वैशाली भोंडवे, विजय पवार यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.