Shirur News: घोड नदी कोरडी, सहाही बंधारे रिकामे; शिरूर तालुक्यात पाणीटंचाई तीव्र, धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी

मांडवगण फराटा : शिरूर तालुक्यातील शिरसगाव काटा, पिंपळसुटी, इनामगाव आणि तांदळी परिसरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. घोड नदीचे पात्र कोरडे पडले आहे. नदीवरील सहाही बंधारे रिकामे आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांची वणवण सुरू आहे. त्यामुळे घोड धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी शेतकरी, ग्रामस्थांकडून होत आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.जनावरांच्या पाण्याचा आणि शेतीच्या सिंचनाचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. बंधारे वेळेत न भरल्याने आणि गळतीकडे दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याने तालुक्यातील नागरिकांसह श्रीगोंदा कारखान्याचे संचालक श्रीनिवास घाडगे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. घोड धरणातून पाणी सोडून सर्व बंधारे पूर्ण क्षमतेने भरावेत, अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे..नदीपात्र कोरडे पडल्याने अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम झाला आहे. काही गावांत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर धरणातून घोड नदीपात्रात तातडीने पाण्याचा विसर्ग सुरू करून नदीवरील बंधारे भरावेत, अशी मागणी घाडगे यांनी शिरूर-हवेलीचे आमदार माऊली कटके यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.घोड नदीच्या लाभक्षेत्रातील पाणीटंचाईकडे आमदार माऊली कटके यांनी यापूर्वीच जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे.घोड नदीवरील सर्व सहा बंधारे पूर्ण क्षमतेने भरून लाभक्षेत्राच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचवावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. यावेळी सोसायटीचे माजी अध्यक्ष शहाजी शिंदे, अग्निपंख फाउंडेशनचे शिरूर तालुकाध्यक्ष रमेश साळुंके, गजानन शिंदे, संजय साळुंखे, दत्तात्रेय मचाले आदी उपस्थित होते..पाण्याअभावी उभ्या पिकांचे नुकसान होण्याची भीती असून, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर आहे. नदीवरील बंधारे भरल्यास शेती आणि जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही काही प्रमाणात सुटू शकतो. त्यामुळे पाणी सोडण्याचा निर्णय आणखी लांबणीवर टाकू नये.- मिठूभाई पीरजादे, शेतकरी.बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती; मात्र कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर लोकसहभागातून तीन ढापे बसविले. यापुढे सर्व बंधाऱ्यांतून गळती होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.- महेश शिंदे, सहाय्यक अभियंता, घोड पाटबंधारे, शिरूर उपविभाग.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे बंधारे वेळेत अडवले गेले नाहीत. मागील वर्षी नदीतून येणाऱ्या प्रवाहात सुमारे ३० टक्के बंधारे भरले होते. बंधाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात गळती असून, त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. बंधाऱ्यांची गळती रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.- श्रीनिवास घाडगे, संचालक, श्रीगोंदा कारखाना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.