Belhe Jejuri Highway : बेल्हा-जजुरी महामार्गावरील नवीन पुलाचे काम अद्याप अपुर्णच; नदीला पुर आल्यास नागरिकांची होणार गैरसोय..

-सुदाम बिडकर पारगाव: दरवर्षी पावसाळ्यात डींभा धरण भरल्यावर घोडनदीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यात येते. घोडनदीला पुर आला की लाखणगाव (ता. आंबेगाव) येथील बेल्हा जेजुरी महामार्गावरील घोडनदीवरील जुना पुल पाण्याखाली जातो त्यावेळी या पुलावरील वहातुक ठप्प होते तसेच दरवर्षी पुराच्या पाण्याने पुलाचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असते जुना पूल जड वाहनांच्या वहातुकीसाठी धोकादायक बनल्याने सुमारे तीन वर्षापासून कासव गतीने सुरु असलेले नवीन पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करावे अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...बेल्हे जेजुरी महामार्गाचे नव्याने काम झाल्याने या रस्त्यावरील वाहनांची वहातुक वाढली आहे. नाशिक, नगर जिल्ह्यातील नागरिकांना सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर या ठिकाणी जाण्यासाठी जवळचा मार्ग असल्याने या रस्त्यावर वाहनांची मोठी वर्दळ असते परंतु दरवर्षी पावसाळ्यात घोडनदीला पुर आल्यावर जुन्या पुलावरून पाणी वाहु लागते त्यावेळी महामार्गावरील वहातुक ठप्प होते. दरवर्षी पुराच्या पाण्याने जुन्या पुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. .सार्वजनिक बांधकाम विभाग दरवर्षी तात्पुरती दुरुस्ती करत आहे. हा पूल जड वाहनांच्या साठी वहातुकीला धोकादायक बनला आहे अनेकदा या पुलावर जड वाहनांस अपघात झाले आहे. या ठिकाणी सुमारे १० कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन पुलाचे काम सुरु झाले ६० ते ७० टक्के काम झाले आहे. परंतु तीन वर्षापासून ते अर्धवट अवस्थेत बंद पडले आहे. काही महिन्यापासून पुलाचे काम पुन्हा सुरु झाले थोडेफार काम झाले त्यानंतर पुन्हा काम बंद पडले आहे. .अद्याप ते काम सुरु झाले नाही. पावसाळा तोंडावर आला आहे यावर्षीही पुलाचे काम अर्धवट असल्याने नदीला पुर आल्यास पुलावरून पाणी वाहु लागल्यास या महामार्गावरील वहातुक ठप्प होऊन नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करावे अशी मागणी आंबेगाव तालुका शेतमाल प्रक्रिया संस्थेचे अध्यक्ष सतीश रोडे पाटील व पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज यांनी केली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.\rयासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता पी. एन. लोंढे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले सुरुवातीला पुलाच्या उत्तरेकडील बाजूच्या भूसंपादनाबाबत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या त्यामुळे सुमारे दीड वर्ष काम बंद होते आता भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागला असल्याने लवकरच पुलाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.