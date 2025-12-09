पुणे

Ambegaon Bullock Cart Race : रशियन पर्यटकही भारावले; घोडेगाव दत्तजयंती बैलगाडा शर्यतीत ५६५ गाड्यांचा विक्रमी सहभाग; ३ दिवस बैलगाड्यांचा थरार चालु!

Hind Kesari Ghat : घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील दत्तजयंतीतील पारंपरिक बैलगाडा शर्यतीत तब्बल ५६५ गाड्यांनी सहभाग नोंदवत थरार उडवला. तीन दिवस चाललेल्या या घाटातील उत्सवात प्रचंड गर्दी आणि अफाट उत्साह पाहायला मिळाला.
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
घोडेगाव : घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथे दत्तजयंती निमित्त सलग तीन दिवस बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले होते. तालुक्याच्या पश्चिम पट्टयातील सर्वात मोठी यात्रा घोडेगाव येथे भरते. 24 गाडे फायनल बक्षिसास पात्र ठरले. सर्व गाडे मालकांना संधी मिळावी म्हणून तिन दिवस गाड्याची यात्रा भरविली होती. गाडे मालकांचे ५०० रुपये डिपॉझीटच्या पैशाची कपात नकरता सर्व पैसे परत केले. तिन दिवसात एकूण ५६५ गाडे धावले. अतिशय उत्तम नियोजन व शिस्त कार्यकत्यांच्या योगदानातुन लाभली.

