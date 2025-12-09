Ambegaon Bullock Cart Race : रशियन पर्यटकही भारावले; घोडेगाव दत्तजयंती बैलगाडा शर्यतीत ५६५ गाड्यांचा विक्रमी सहभाग; ३ दिवस बैलगाड्यांचा थरार चालु!

घोडेगाव : घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथे दत्तजयंती निमित्त सलग तीन दिवस बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले होते. तालुक्याच्या पश्चिम पट्टयातील सर्वात मोठी यात्रा घोडेगाव येथे भरते. 24 गाडे फायनल बक्षिसास पात्र ठरले. सर्व गाडे मालकांना संधी मिळावी म्हणून तिन दिवस गाड्याची यात्रा भरविली होती. गाडे मालकांचे ५०० रुपये डिपॉझीटच्या पैशाची कपात नकरता सर्व पैसे परत केले. तिन दिवसात एकूण ५६५ गाडे धावले. अतिशय उत्तम नियोजन व शिस्त कार्यकत्यांच्या योगदानातुन लाभली. .पुणे जिल्ह्यातील घोडेगाव घाटाला हिंदकेसरी घाट असे म्हटले जाते. प्रत्येक दिवसासाठी फळीफोड गाड्यांना वैयक्तिक बक्षिसे मोठ्या प्रमाणावर होती . दररोज फायनल होत होती. घाटात प्रचंड गर्दी व थेट प्रक्षेपण सुद्धा सुरू होते. प्रथम क्रमांकात पहिला दिवस फळीफोड गाडे स्वयंभू बैलगाडा संघटना, दुसरा दिवस प्रसाद किसनराव काळे, तिसरा दिवस राजवीर योगेश चिखले यांनी मान पटकावला. तर तीन दिवसाच्या घाटाच्या राजाचे मानकरी अनुक्रमे सोहमदादा किरण बागडे, राजवर्धन प्रशांत भागवत, बिभीषण तुकाराम भोसले हे ठरले. प्रथम क्रमांकात एकूण १०४ गाडे, द्वितीय क्रमांक एकूण २२३ गाडे, तृतीय क्रमांक ८६ गाडे, चतुर्थ क्रमांक २७ गाडे बक्षिसास पात्र ठरले..Pune Voter List : मतदारयादी प्रसिद्धीपूर्वी फेरफार; भाजप पदाधिकारी व महापालिका अधिकारी एकत्र बसून मतदार हलवत असल्याचा काँग्रेसच गंभीर आरोप!.यात्रेचे नियोजन सद्गुरु सेवा मंडळ व समस्त ग्रामस्थ घोडेगाव पंचक्रोशी यांनी केले होते. सद्गुरु सेवा मंडळाचे अध्यक्ष कैलासबुवा काळे व उपाध्यक्ष विनोद कासार यांच्या मार्गदर्शनाखाली यात्रा अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडली. यात्रा दरम्यान म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, दिलीप घोडेकर, पुणे जिल्हा बैलगाडा संघटना व अनेक मान्यवरांनी भेटी दिल्या. परदेशी रशियन पाहुण्यांनी घाटात बैलगाडा शर्यतीच्या आनंद लुटला. फायनलच्या गाड्यांनी तर यात्रेकरांच्या डोळ्यांची पारणे फेडली . २४ गाडे फायनल बक्षीसास पात्र ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.