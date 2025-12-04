Ambegaon News : घोडेगाव येथे दत्त जयंती निमित्त बैलगाडा शर्यत; तीन दिवसांत ५५० हून अधिक गाड्या पळणार!

पुणे

Bullock Cart Race : घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथे दत्त जयंती निमित्त पारंपरिक बैलगाडा शर्यतीत १७० बैलगाडे सहभागी झाले; गर्दीने उत्सवाचा आनंद घेतला. प्रथम बक्षीस १ लाख १ हजार रुपये ठेवलं गेलं.
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
घोडेगाव : घोडेगाव येथे ४ ते ६ डिसेंबर दरम्यान दत्त जयंती उत्सवानिमित्त सकाळी ७ वाजल्यापासून बैलगाडा शर्यती सुरू झाल्या. आज १७० बैलगाडे पळाले. तीन दिवसात जवळजवळ ५५० हुन अधिक बैलगाडा या घाटातून पडणार आहेत. सदगुरू सेवा मंडळाचे अध्यक्ष कैलासबुवा काळे , उपाध्यक्ष विनोद कासार व ग्रामस्थ यांच्या नियोजनबद्ध पद्धतीमुळे संपूर्ण घाटात शांततामय पद्धतीने बैलगाडी पळाले. स्पर्धेचे हे ४७ वर्षे आहे.

