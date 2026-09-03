Ghodegaon ganja raid: घोडेगाव पोलिसांची अवैध गांजा विक्रीवर धडक कारवाई; १.०७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, आरोपीला ५ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी

घोडेगाव : घोडेगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत बेकायदेशीररीत्या गांजा बाळगून त्याची विक्री करण्याच्या तयारीत असलेल्या चास (ता. आंबेगाव) येथील संपत गणपत शिंदे (चास) आरोपीला मुद्देमालासह रंगेहात पकडण्यात स्थानिक गुन्हे शाखा व घोडेगाव पोलीस स्टेशन ला यश आले आहे. या कारवाईत पोलिसांनी १ लाख ७ हजार ६०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करून आरोपीला अटक करण्यात आली. घोडेगाव न्यायालयाने पाच सप्टेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे..याबाबत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर पवार म्हणाले, दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री ११ ते दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२६ रोजी पहाटे २ वाजेच्या सुमारास चास-नारोडी मार्गावर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने व घोडेगाव पोलीस स्टेशन पथक यांनी सापळा रचून ही कारवाई केली. आरोपी प्रतिबंधित असलेला गांजा विक्री करण्याच्या उद्देशाने जवळ बाळगून मोटारसायकलसह थांबला असल्याची गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली होती..पोलिसांनी आरोपीकडून एकूण १,०७,६०० चा माल व इतर जप्त केले. यात मोटारसायकल १५,००० रुपये किमतीची एक लाल-काळ्या रंगाची पॅशन प्रो (क्र. MH 14 F 3105 ) गांजा ८६,५०० रुपये किमतीचा प्लास्टिक पिशवीत भरलेला सुट्टा गांजा (वजन १ किलो ७३० ग्रॅम). १०० रुपये किमतीचे ४ प्लास्टिक पाऊचमधील गांजा (निव्वळ वजन २० ग्रॅम). इतर साहित्य: स्टार शाईन जिप्सम (STAR SHINE GYPSUM) लिहिलेले पांढऱ्या रंगाचे रिकामे पोते..सदर कारवाईत आरोपीला अटक करण्यात आली. घोडेगाव न्यायालयात आरोपीला हजर केले असता त्याला पाच सप्टेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक सोनू शिंदे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.