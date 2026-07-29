पुणे

Ghodegaon leopardess captured: इनामवस्ती-काळेवाडी परिसरात दहशत माजवणारी ९ वर्षांची बिबट मादी घोडेगाव वनविभागाच्या पिंजऱ्यात जेरबंद

इनामवस्ती, काळेवाडी परिसरातील नागरिकांची दहशत संपली; ९ वर्षांची बिबट मादी वनविभागाच्या पिंजऱ्यात अडकून जेरबंद
ambegaon ghodegaon female leopard captured inamvasti kalewadi manikdoh

ambegaon ghodegaon female leopard captured inamvasti kalewadi manikdoh

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
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घोडेगाव : घोडेगाव ( ता आंबेगाव) जवळील इनामवस्ती, काळेवाडी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण करणा-या ९ वर्षांच्या बिबट मादीला जेरबंद करण्यात घोडेगाव वनविभागाला यश आले आहे. वनविभागाने लावलेल्या पिंज-यात ही बिबट मादी २९ जुलै रोजी पहाटे ३ च्या दरम्यान पिंजऱ्यात अडकली.

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