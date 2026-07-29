Ghodegaon leopardess captured: इनामवस्ती-काळेवाडी परिसरात दहशत माजवणारी ९ वर्षांची बिबट मादी घोडेगाव वनविभागाच्या पिंजऱ्यात जेरबंद

घोडेगाव : घोडेगाव ( ता आंबेगाव) जवळील इनामवस्ती, काळेवाडी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण करणा-या ९ वर्षांच्या बिबट मादीला जेरबंद करण्यात घोडेगाव वनविभागाला यश आले आहे. वनविभागाने लावलेल्या पिंज-यात ही बिबट मादी २९ जुलै रोजी पहाटे ३ च्या दरम्यान पिंजऱ्यात अडकली..इनामवस्ती, काळेवाडी परिसरात या बिबट्याच्या मुक्त वावरामुळे स्थानिक नागरिक आणि शेतक-यांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती. पाळीव प्राण्यांवर होणारे हल्ले आणि बिबट्याचे सातत्याने होणारे दर्शन यामुळे परिसरात दहशतीचे सावट होते. नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत वनविभागाने त्वरित पावले उचलत या भागात २१ जुलै रोजी पिंजरा लावला होता. २८ जुलै रोजी रात्रीच्या सुमारास शिकारीच्या शोधात आलेली ही बिबट मादी २९ रोजीच्या पहाटे ३ वाजता पिंज-यात अडकली. बिबट्या पिंज-यात अडकल्याची चाहूल लागताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर व त्यांचे पथक त्वरीत घटनास्थळी दाखल झाले. जेरबंद करण्यात आलेली बिबट मादी ही सुमारे ९ वर्षांची आहे..बिबट मादीची प्रकृती सदृढ आहे. तिला माणिकडोह बिबट निवारा केंद्र जुन्नर येथे ठेवण्यात आले असल्याचे घोडेगाव वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.