Pune Highway Upgrade: घोडेगाव–मंचर–बेल्हे महामार्ग विकासाला ४७० कोटींचा मुबलक निधी; भीमाशंकर प्रवास २० किमीने कमी, भाविकांना मोठा दिलासा

मंचर : आंबेगाव व जुन्नर तालुक्याच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या घोडेगाव–मंचर–बेल्हे (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १११) रस्त्याच्या विकासासाठी आशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने तब्बल ४७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या कामामुळे रस्ता अधिक रुंद, सुरक्षित आणि गतिमान होणार असून पुणे व अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वाहतूक आणि संपर्क व्यवस्थेला नवी गती मिळणार आहे, अशी माहिती माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..या रस्त्याच्या विकासाचा सर्वाधिक लाभ श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे येणाऱ्या मराठवाड्यातील भाविकांना होणार आहे. सध्या अहिल्यानगर–बेल्हे–आळेफाटा–नारायणगाव–मंचर या मार्गाने भाविकांना भीमाशंकरला जावे लागते. मात्र घोडेगाव–मंचर–बेल्हे रस्ता विकसित झाल्यानंतर अहिल्यानगर–बेल्हे–मंचर–घोडेगाव मार्गे भीमाशंकरकडे जाणारा मार्ग अधिक जवळचा आणि सोयीचा ठरणार आहे..या नव्या मार्गामुळे सुमारे २० किलोमीटर अंतर कमी होऊन २० ते २५ मिनिटांचा प्रवास वाचणार आहे. परिणामी इंधनाची बचत होण्याबरोबरच भाविक, व्यापारी, शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांचा वेळ आणि खर्चही कमी होणार आहे. तसेच या रस्त्यामुळे परिसरातील पर्यटन, व्यापार, उद्योग आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला..दृष्टीक्षेप• घोडेगाव–मंचर–बेल्हे रस्त्याच्या विकासासाठी ४७० कोटींचा निधी मंजूर• आशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने प्रकल्पाची अंमलबजावणी• भीमाशंकरकडे जाणाऱ्या भाविकांचे सुमारे २० किमी अंतर कमी होणार• प्रवासाचा २० ते २५ मिनिटांचा वेळ वाचणार• इंधन, वेळ आणि खर्चात बचत; व्यापारी व शेतकऱ्यांनाही फायदा• परिसरातील पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी चालना."घोडेगाव–मंचर–बेल्हे रस्त्याचा विकास हा परिसराच्या प्रगतीचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. यासाठी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केलेला पाठपुरावा कौतुकास्पद आहे. भाविक, शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य प्रवाशांचा वेळ, इंधन आणि खर्च वाचणार आहे. पांडुरंग पवार, माजी उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.