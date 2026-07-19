पुणे

Ghodagaon Police Action: घोडेगाव पोलिसांचा धडाकेबाज तपास: एका दिवसात ४ गुन्ह्यांत ८ आरोपी दोषी, २०२५-२६ मध्ये ४४ प्रकरणांत शिक्षा

घोडेगाव पोलिसांचा भक्कम तपास, एका दिवसात ४ गुन्ह्यांतील ८ आरोपींना शिक्षा; न्यायालयीन कामकाजातून गुन्हेगारांना कठोर संदेश
Crime News

The successful convictions highlight the efficiency of Pune Rural Police in conducting thorough investigations and ensuring justice through strong evidence.

esakal

चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव : घोडेगाव पोलीस ठाण्याच्या प्रभावी तपासामुळे खेड व घोडेगाव न्यायालयाकडुन एकाच दिवशी ०४ स्वतंत्र गुन्हयांमध्ये ०८ आरोपी दोषी ठरवण्यात आले आहेत. सन २०२५ मध्ये ३१ तर २०२६ मध्ये आज अखेर १३ गुन्हयामध्ये आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अशी माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांनी दिली.

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