Ghodagaon Police Action: घोडेगाव पोलिसांचा धडाकेबाज तपास: एका दिवसात ४ गुन्ह्यांत ८ आरोपी दोषी, २०२५-२६ मध्ये ४४ प्रकरणांत शिक्षा

घोडेगाव : घोडेगाव पोलीस ठाण्याच्या प्रभावी तपासामुळे खेड व घोडेगाव न्यायालयाकडुन एकाच दिवशी ०४ स्वतंत्र गुन्हयांमध्ये ०८ आरोपी दोषी ठरवण्यात आले आहेत. सन २०२५ मध्ये ३१ तर २०२६ मध्ये आज अखेर १३ गुन्हयामध्ये आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अशी माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांनी दिली..घोडेगाव पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या चार स्वतंत्र गुन्हयांमध्ये प्रभावी तपास, भक्कम पुरावे व सक्षम न्यायालयीन पैरवीमुळे संबंधित आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवुन शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे घोडेगाव पोलीस ठाण्याच्या तपासाची व न्यायालयीन कामकाजाची प्रभावी बाजु पुन्हा अधोरेखित झाली आहे..एका दाखल गुन्हयातील आरोपी १) आकाश दत्तात्रय काळे २) लत्ता दत्तात्रय काळे (दोघेही रा. घोडेगाव ता. आंबेगाव) यांना सेशन कोर्ट खेड यांनी दोषी ठरविले. न्यायालयाने आरोपींना १ वर्षे सश्रम कारावास व १००० रूपये दंड व दंड न भरल्यास १ महीना साधी कैद, तसेच कलम ११५ अंतर्गत ६ महीने सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली आहे.दुसऱ्या एका दाखल गुन्हयातील आरोपी१) गणेश चंद्रशेखर उनकुले( रा.घोडेगाव ता. आंबेगाव ) यास सेशन कोर्ट खेड यांनी दोषी ठरविले. आरोपीस आरोपींना १ वर्षे सश्रम कारावास व १००० रूपये दंड कलम ११८(१) अंतर्गत १ वर्षे सश्रम कारावास व १००० रूपये दंड व दंड न भरल्यास १ महीना साधी कैद, तसेच कलम ११५ अंतर्गत ६ महीने सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली आहे.३) महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा कलम अन्वये दाखल गुन्हयातील आरोपी प्रसाद शांताराम सैद , किशोर तुळशीराम काळे यांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी घोडेगाव यांनी दोषी ठरविले. सदर आरोपीस न्यायालयाने १२०० रूपये दंड, व दंड न भरल्यास ७ दिवस साधा कारावास, तसेच महाराष्ट्र दारूबंदी कायदयानुसार ८५(१) मध्ये कोर्ट उठे पर्यंत कोर्टामध्ये बसुन राहण्याची शिक्षा तसेच ५००० रूपये दंड, व दंड न भरल्यास ७ दिवस साधा कारावास शिक्षा सुनावली आहे.४) चौथ्या दाखल दाखल गुन्हयातील आरोपी १) अमर अर्फ सोनु काशिनाथ डगळे २) सुनिल सोमनाथ बांबळे ३) संदिप फकिर असवले, यांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी घोडेगाव यांनी दोषी ठरविले. त्यांना प्रत्येकी ५००० रूपये दंड, व दंड न भरल्यास १ महीना साधा कारावास याप्रमाणे शिक्षा सुनावली आहे. सदरची कामगिरी ही पोलीस अधिक्षक संदीप सिंग गिल ,अपर पोलीस अधिक्षक डॉ. शुभमकुमार ,उपविभागीय पोलीस अधिकारी खेड अमोल मांडवे यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली घोडेगाव पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी सागर पवार , जिल्हा कोर्ट पैरवी अधिकारी सहायक पोलीस निरीक्षक ये टी तावरे , कोर्ट पैरवी अधिकारी जे पी सोळसकर यांनी प्रभावी न्यायालयीन कामकाज करून आरोपीविरूध्द दोषारोप सिध्द करण्यात महत्वापूर्ण भूमिका बजावली. ४ गुन्ह्यांचे तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक महेश पवार, तपासी अंमलदार एच.जी. नलावडे, डी.एन. धादवड यांनी गुन्हयाचा सखोल, निष्पक्ष तपास करून भक्कम पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले.सरकारी वकिल संदीप वाघ व स्वप्निल चिंचवडे यांनी सरकारी पक्षातर्फे न्यायालयीन कामकाज पाहिले. कोर्ट अंमलदार अक्षय वायदंडे, महीला कोर्ट अंमलदार हर्षल ढवळे यांनी न्यायालयीन कामकाजात मदत केली..सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार म्हणाले,सदर निकालातुन घोडेगाव पोलिसांकडून गुन्हेगारांविरूध्द कायदयाच्या चौकटीत कठोर व प्रभावी कारवाई सुरू असुन, गुन्हे करून कोणीही कायदयाच्या कचाट्यातुन सुटू शकत नाही हा स्पष्ट संदेश या निकालातुन समाजात गेला आहे. सन 2025 मध्ये 31 तर 2026 मध्ये आज अखेर 13 गुन्ह्यांमध्ये आरोपी पोलिसांच्या सखोल तपासामुळे न्यायालयात दोषी ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.