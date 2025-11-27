Ghodegaon Theft : घोडेगाव पोलीस ठाणे हद्दीत रात्रीच्या चोरीप्रकरणी दोन आरोपी अटकेत!

घोडेगाव : घोडेगाव पोलीस ठाणे हद्दीत १९ नोव्हेंबर रोजी कोंबिंग ऑपरेशन व रात्रगस्त दरम्यान निर्मनुष्य ठिकाणी तीन संशयित इसम एका विनानंबर प्लेट मोटर सायकलसह आढळून आले होते. त्यावेळी त्यांना पोलीसांची चाहुल लागताच पळताना एक जण ताब्यात मिळाला व दोघे अंधारामध्ये पळून गेले होते. त्यावेळी ताब्यातील सुनील उर्फ पोटया विलास मधे (रा. जवळा ता. पारनेर जि. अहिल्यानगर) याचेकडे प्राथमिक चौकशी केली असता तसेच त्याचेकडे मिळुन आलेल्या गाडीची पडताळणी केली असता त्याने घरफोडी करण्यासाठी आलो असल्याची कबूल दिली. .त्यानंतर आरोपीला विश्वासात घेऊन त्याच्याकडे सखोल तपास केला असता त्याने पळून गेलेल्या दोघांच्या सोबत घोडेगाव पोलीस ठाणे हद्दीत यापूर्वी रात्रीच्या वेळी जबरी चोरी व घरफोडी करुन दागिने व रोख रक्कम चोरी केली असल्याची कबुली दिलेली होती. याचा पूर्व इतिहास पडताळला असता आरोपीवर शिक्रापूर पोलीस ठाणे येथे २०१६ मध्ये गुन्हा दाखल असल्याची माहिती प्राप्त झाली होती. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाच्या मदतीने पळून गेलेल्या आरोपी पैकी आरोपी धनंजय संजू काळे (रा.गुणोरे ता. पारनेर जि.अहिल्यानगर) याला ताब्यात घेतले होते. दोन्ही आरोपींना गुन्ह्यात अटक करून तपासात आरोपीकडून गुन्ह्यातील चोरीस गेलेले काही दागिने, पैसे व गुन्हयात वापरलेली मोटर सायकल, कटावणी अशी एकूण ६३,२०० रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..Pune Crime : आळेफाटा पोलिसांची मोठी कामगिरी; आंतरजिल्हा घरफोडी टोळीचे दोघे अटकेत, ८.५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.पोलीस अधिक्षक संदीप सिंग गिल , अपर पोलीस अधिकारी रमेश चोपडे , उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे ,पोलीस निरिक्षक अविनाश शिळीम यांच्या सुचना व मार्गदर्शन प्रमाणे गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली.घोडेगावचे सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार, महादेव शेलार, महेश पवार, सुरविंद्र कुले, भरत केदार, मनिषा तुरे, समीर कांबळे, सरला सुरकुले, जालींदर रहाणे, भाऊ कोरेडे,नामदेव दास ढेंगले, अनिलपुरे राठोड, निलपुरे राठोड, दिपक साबळे, संदीप वारे, अक्षय नवले यांनी गुन्ह्यांचा शोध घेण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.