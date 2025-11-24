Ambegaon News : एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाचा मोठा उपक्रम; घोडेगावात ९ हजार विद्यार्थ्यांचा पोषण प्रवास बदलणार!

घोडेगाव (ता आंबेगाव ) : येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आणि न्युट्रिशिअस अॅग्रो फ्यूचर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलांकरीता अन्न सुरक्षा, पोषण आणि आरोग्य यावर एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला आहे. हा करार आदिवासी विद्यार्थ्यांना योग्य पोषण मिळावे.आणि त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी.यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी सांगितले..यातून विद्यार्थ्यांच्या आहारात झिंक व लोह योग्य प्रमाणात देऊन पोषणयुक्त आहाराचे संतुलन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सुरुवातीला 9000 विद्यार्थ्यांना हा लाभ देण्यात येणार असल्याचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी सांगितले. न्युट्रिशिअस अॅग्री फ्युचर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी न्युट्री पाठशाळा उपक्रम राबविणार आहे. नुकताच हा करार झाला असून या करार प्रसंगी प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी संदिप पाटील, सोनुल कोतवाल, राज्य समन्वयक अंजना आदी मान्यवर उपस्थित होते..Pune Navale Bridge Accident : नवले पुलावर पुन्हा अपघात; भरधाव कार दुभाजकावर आदळली कारचालकासह दोघे जखमी.प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई म्हणाले , सदर उपक्रम हा अमेरिका आधारित हार्वेस्ट पल्स आणि हार्वेस्ट पल्स सोलुशन या संकल्पनेवर आधारित आहे.या कराराचा मुख्य उद्देश आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांकरीता बायोफोर्टिफाइड झिंक-समृद्ध गहू आणि लोहयुक्त बाजरीचे धान्य त्यांच्या नियमित आहारात समाविष्ट करुन त्यांचे आरोग्य व पोषण समृध्द करणे हा आहे. या उपक्रमाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आणि वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत.कार्यक्रमांतर्गत सुरुवातीला ९,००० विद्यार्थ्यांसाठी बायोफोर्टिफाइड धान्याचा पुरवठा केला जाईल. विद्यार्थ्यांना सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दररोज ३० ग्रॅम धान्य, सुरुवातीला दोन महिन्यांसाठी आठवड्यातून दोनदा दिले जाईल, त्यानंतर ते नियमितपणे आहारात समाविष्ट केले जाईल..तयार खाद्यपदार्थः १००० विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांसाठी आठवड्यातून तीन वेळा बायोफोर्टिफाइड झिंक गहू आणि लोहयुक्त बाजरीपासून बनवलेले लाडू आणि कुकीज असे तयार चविष्ठ पदार्थ पुरवले जाईल. विद्यार्थ्यांमध्ये पोषणयुक्त आहाराचे महत्त्व वाबत जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी उपक्रम आयोजित केले जातील.एनआयएफ चा भागीदार, अॅग्रोझी ऑर्गेनिक्स (उरुळी कांचन, पुणे येथील) या उपक्रमांना सहकार्य करेल. हा करार आदिवासी विद्यार्थ्यांना योग्य पोषण मिळावे.आणि त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी.यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.