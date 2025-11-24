पुणे

Ambegaon News : एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाचा मोठा उपक्रम; घोडेगावात ९ हजार विद्यार्थ्यांचा पोषण प्रवास बदलणार!

Tribal Nutrition Project : घोडेगाव येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी झिंक-लोहयुक्त बायोफोर्टिफाइड धान्य पुरवठ्याचा महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे. ९ हजार विद्यार्थ्यांच्या पोषण आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी हा उपक्रम क्रांतिकारक ठरणार आहे.
Tribal students nutrition program launched, biofortified grains initiative introduced at Ghodegaon

Tribal students nutrition program launched, biofortified grains initiative introduced at Ghodegaon

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
Updated on

घोडेगाव (ता आंबेगाव ) : येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आणि न्युट्रिशिअस अॅग्रो फ्यूचर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलांकरीता अन्न सुरक्षा, पोषण आणि आरोग्य यावर एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला आहे. हा करार आदिवासी विद्यार्थ्यांना योग्य पोषण मिळावे.आणि त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी.यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
ambegaon
Tribal Areas
Nutrition Diet
Tribal development
Ghodegaon

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com