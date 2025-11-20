Ambegaon News : २५०० पशुधनावर एकच दवाखाना; एक्स-रे, सोनोग्राफीसह अत्याधुनिक सुविधा देणारे ‘तालुका सर्वचिकित्सालय’ रखडले!

घोडेगाव : घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यातर्फे घोडेगाव, धोंडमळा शिंदेवाडी, कोलदरे, गोनवडी, काळेवाडी, दरेकरवाडी, आंबेगाव गावठाण, कोळवाडी, कोटदरमळा इत्यादी गावांमध्ये सेवा दिली जाते. सदर गावांमिळून अंदाजे 2500 पशुधन असून यामध्ये गोवर्ग, म्हैसवर्ग तसेच शेळी व मेंढ्यांचा समावेश आहे. तालुकास्तरावर उच्च श्रेणीचा दवाखाना येथे सुरू करावा अशी मागणी आहे. यासाठी जागा नसल्यामुळे हा प्रस्ताव अजूनही पुढे सरकलेला नाही.पशुसंवर्धन विभागाच्या पुनर्रचनेमुळे आता येथे तालुका लघु पशु सर्वचिकित्सालय प्रस्तावित आहे..पशुधन विकास अधिकारी हे पद रिक्त असून दवाखान्याचा अतिरिक्त कार्यभार 14/11/2025 पर्यंत डॉक्टर वसंत वाळुंज यांच्याकडे होता. अलिकडेच कार्यभार हा हस्तांतरित झाला असून डॉक्टर नचिकेत जयवंत कठाळे यांच्याकडे दवाखान्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. येथे श्रीमती दगडे या परिचर पदावर कार्यरत आहेत..घोडेगावात भौतिक सुविधांची वाणवा.एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025 ची स्थितीकृत्रिम रेतन 55वंध्यत्व निर्मूलन 36लसीकरणलाळ्या 850लंपी 1400घटसर्प 700फऱ्या 100वैरण बियाणे वितरणमका 100 किलोएकूण वार्षिक चारा उत्पादनहिरवा चारा 61000 टनवाळलेला चार 3000 टन.परिसरात आढळणारे प्रमुख पशु रोग चयापचयाचे आजार, मस्टायटिस, प्रोटोझोअल डिसीजेस गरज. घोडेगाव येथे तालुका लघु पशुसर्व चिकित्सालय हे प्रस्तावित असून त्या अंतर्गत एक्स-रे, सोनोग्राफी, हीमेटलॉजी इत्यादी अंतर्भूत सुविधा पुरवता येतात. घोडेगाव येथे इतर शासकीय कार्यालयांप्रमाणे पशुसंवर्धन विभागास तालुका लघु पशु सर्वचिकित्सालयासाठी सुसज इमारतीसाठी जागेची गरज आहे. यासाठी शासकीय स्तरावर वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला असून त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसेच पशुधन अधिकारी पद हे लवकरात लवकर भरणे आवश्यक आहे. काही पशुपालकांमध्ये लसीकरणाविषयी उदासीनता दिसून येते. परंतु सदर आजार उद्भवल्यास पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे सर्व पशुपालकांनी शासनातर्फे दिले जाणारे लसीकरण करून घ्यावे असे डॉ. नचिकेत यांनी सांगीतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.