पुणे

Ambegaon News : २५०० पशुधनावर एकच दवाखाना; एक्स-रे, सोनोग्राफीसह अत्याधुनिक सुविधा देणारे ‘तालुका सर्वचिकित्सालय’ रखडले!

Veterinary Care : घोडेगाव पशुवैद्यकीय दवाखान्यातर्फे सुमारे २५०० पशुधनासाठी विविध उपचार, लसीकरण आणि सेवांचे काम सातत्याने सुरू आहे. तालुका लघु पशुसर्वचिकित्सालयाच्या आवश्यकतेवर स्थानिक पातळीवर जोर वाढला असून यासाठी सुसज्ज इमारत व अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तातडीची गरज मानली जात आहे.
Need for a Taluka Mini Veterinary Hospital

Need for a Taluka Mini Veterinary Hospital

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
Updated on

घोडेगाव : घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यातर्फे घोडेगाव, धोंडमळा शिंदेवाडी, कोलदरे, गोनवडी, काळेवाडी, दरेकरवाडी, आंबेगाव गावठाण, कोळवाडी, कोटदरमळा इत्यादी गावांमध्ये सेवा दिली जाते. सदर गावांमिळून अंदाजे 2500 पशुधन असून यामध्ये गोवर्ग, म्हैसवर्ग तसेच शेळी व मेंढ्यांचा समावेश आहे. तालुकास्तरावर उच्च श्रेणीचा दवाखाना येथे सुरू करावा अशी मागणी आहे. यासाठी जागा नसल्यामुळे हा प्रस्ताव अजूनही पुढे सरकलेला नाही.पशुसंवर्धन विभागाच्या पुनर्रचनेमुळे आता येथे तालुका लघु पशु सर्वचिकित्सालय प्रस्तावित आहे.

Loading content, please wait...
Medical
ambegaon
veterinary Hospital
animal health
animal care

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com