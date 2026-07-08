Flood Alert: भीमाशंकर-आहुपे पट्ट्यात मुसळधार पावसाने घोडनदी तुफानी; शिरूर शहरातील कोल्हापूर पद्धतीचे २७ बंधारे ओव्हरफ्लो

शिरूर : भीमाशंकर खोऱ्यात व प्रामुख्याने घोडनदीचा उगम मानल्या गेलेल्या आहुपे खोऱ्यात गेल्या २४ तासात मुसळधार पाऊस चालू असल्याने घोडनदीच्या पाणीपातळीत अचानक वाढ झाली असून, नदीकिनारच्या नागरीकांना प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान घोडनदी दूथडी भरून वाहात असल्याने शहराला पाणीपुरवठा करणारा कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा पाण्याखाली गेला. सतरा कमानी पूलाजवळ तसेच शहरातील गणपती विसर्जन घाट व शनिमंदिराजवळ घोडनदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाल्याने नदीला आलेला पूर पाहण्यासाठी नागरीकांची गर्दी झाली होती. .भीमाशंकर परिसरात तसेच आहुपे खोऱ्यात गेल्या काही दिवसांपासून ढगफूटीसदृष पाऊस पडत असून, या संततधार पावसामुळे घोडनदीच्या पात्रात आज अचानक पाण्याची वाढ झाली. त्यामुळे काही ठिकाणी नदी दूथडी भरून तर काही ठिकाणी पाणी पात्राबाहेर आल्याचे चित्र होते. शहरातील दशक्रिया विधी घाट, गणपती विसर्जन घाट व शनिमंदिराजवळील घाटाच्या पायऱ्या सायंकाळपर्यंत पूर्ण पाण्याखाली गेल्या होत्या. शहराची पाणीपुरवठा योजना असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यात कालपर्यंत निम्म्याहून अधिक पाणी होते. आज अचानाक पाणी वाढल्याने हा बंधारा ओव्हरफ्लो झाला. शहरापासून जवळच सतरा कमानीच्या पूलाजवळ नदीचे पात्र भयावह भासत होते. रात्रीतून पावसाचा जोर न ओसरल्यास सतरा कमानी जवळ रस्त्याखालील पूलाला पाणी भिडण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे..शनिमंदिराजवळील गणपती विसर्जन घाटाच्या पायऱ्या सायंकाळी सात वाजेपर्यंत पूर्ण पाण्याखाली गेल्याने नदीकाठच्या नागरीकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला. नगर परीषदेमार्फत ध्वनिवर्धकावरून सावधानतेचा इशारा देत वाहन फिरत होते. शनिमंदिर, गणेश विसर्जन घाट, रम्यनगरी, गोरक्षण पांजरपोळ परीसर व सतरा कमानीजवळ वाढलेले पाणी पाहण्यासाठी घोडनदीकिनारी नागरीकांनी गर्दी केली होती. नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे, पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्यासह सुनील जाधव, एजाज बागवान, ॲड. आयेशा सय्यद, अभिजीत पाचर्णे, अमोल चव्हाण, नीलेश पवार, सागर नरवडे या नगरसेवकांनी तसेच युवा नेते अविनाश घोगरे यांनी नदीकिनारी ठिकठिकाणी फिरून नागरीकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले. नदीकिनारी घरे, झोपड्यांतून राहणाऱ्या नागरीकांचे तात्पूरते पूनर्वसन करण्याची वेळ आली तर नगर परिषद शाळांतून तात्पूरता निवारा उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील यांनी सांगितले. तशी पूर्वतयारी केली असून आपत्ती काळात निवारा व भोजनाची व्यवस्था केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..डिंभे धरण व कुकडी धरण साखळीत म्हणजेच घोडनदीच्या वरील भागात पावसाचा जोर अधिक असल्याने पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता गृहित धरून प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. जे रस्ते बंद होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळविण्याबाबत पोलिस दलासोबत चर्चा झाली आहे. प्राप्त परिस्थितीत घाबरून जाण्याचे कारण नाही. नदीकिनारच्या लोकांनी सतर्क रहावे. अनावश्यक प्रवास टाळावेत. अफवांवर विश्वास ठेवू नका.ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, आमदार, शिरूर - हवेली.भीमाशंकर पट्ट्यात गेल्या २४ तासात तीनशे मिलिमीटर तर आहुपे खोऱ्यात तब्बल ४०७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे घोडनदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली असून, शिरूर शहरापर्यंतचे २७ कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे ओव्हरफ्लो झाले आहेत. बंधारे भरून वाहू लागल्याने अनेक ओढ्यांना देखील पूर आला आहे. दरम्यान, बाबू गेनू जलाशयातील (डिंभे धरण) पाणीसाठ्यातही झपाट्याने वाढ होत असून, आज सायंकाळपर्यंत धरण ६५ टक्के भरले. हा पाणीसाठा ७५ टक्केच्या पुढे गेल्यास घोडनदीतून विसर्ग सोडावा लागेल. त्यावेळी पूर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.