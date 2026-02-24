Mount Everest: गिरिप्रेमी संघाची ‘माउंट एव्हरेस्ट’ मोहीम जाहीर; दोन एप्रिलपासून ५० दिवसांचा थरारक प्रवास

पुणे : पुण्यातील गिर्यारोहण संस्था ‘गिरिप्रेमी’ने आपली आगामी ‘माऊंट एव्हरेस्ट’ मोहीम जाहीर केली आहे. ज्येष्ठ गिर्यारोहक उमेश झिरपे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम पार पडणार आहे..दोन एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत सुमारे ५० दिवसांच्या थरारक प्रवासानंतर शिखरमाथा गाठण्याचा प्रयत्न केला जाईल. गिरिप्रेमीच्या या चढाई संघात उच्च हिमालयीन मोहिमांचा अनुभव असलेले शिलेदार आणि नव्या पिढीतील सक्षम गिर्यारोहक यांचा उत्तम समतोल साधण्यात आला आहे..या मोहिमेसाठी निवडण्यात आलेल्या संघात विवेक शिवदे, निकुंज शहा, अखिल काटकर आणि मिहिर जाधव यांचा समावेश आहे. ही मोहीम भारत सरकारच्या ‘फिट इंडिया’ अभियानाशी सुसंगत असून, शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक सक्षमता आणि सक्रिय जीवनशैलीचा संदेश देण्यावर भर देण्यात येणार आहे..याशिवाय, हिमालयातील हिमनद्यांचे संवर्धन आणि हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम यावरही प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून काठमांडू, बेस कॅम्पकडे जाणारा मार्ग आणि प्रत्यक्ष एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर जनजागृतीसाठी एक विशेष प्रदर्शन भरविले जाणार आहे. गेली दोन वर्षे या मोहिमेची नियोजनबद्ध तयारी सुरू असून, अनेक हितचिंतक आणि संस्थांचे मोठे सहकार्य मोहिमेला लाभले आहे..Ratnagiri Fort : मोबाईल सोडा, गड जपा! अस्मा कुरणेंची धावमोहीम युवकांसाठी नवा संदेश, ३४७० किलोमीटरची प्रेरणादायी झेप.१४ वर्षांनंतर त्याच मार्गावरून चढाईगिरिप्रेमीतर्फे २०१२ साली भारतातील सर्वात मोठी नागरी एव्हरेस्ट मोहीम यशस्वीरीत्या पार पाडली होती, ज्यात तब्बल आठ गिर्यारोहकांनी एकाच दिवशी शिखरमाथा गाठण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली होती. आता चौदा वर्षांनंतर हा नवा संघ त्याच परंपरेचा पुढचा टप्पा गाठणार आहे. १९५३ साली तेनसिंग नॉर्गे आणि सर एडमंड हिलरी यांनी नेपाळमधील पारंपरिक साउथ कोल मार्गाने प्रथम यशस्वी चढाई केली होती, त्याच मार्गाने हा संघ एव्हरेस्ट सर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.