पुणे

Mount Everest: गिरिप्रेमी संघाची ‘माउंट एव्हरेस्ट’ मोहीम जाहीर; दोन एप्रिलपासून ५० दिवसांचा थरारक प्रवास

Giripremi Everest expedition: पुण्यातील गिरिप्रेमी संस्थेची माऊंट एव्हरेस्ट मोहीम २ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. उमेश झिरपे यांच्या नेतृत्वाखालील हा संघ साउथ कोल मार्गाने शिखर सर करण्याचा प्रयत्न करणार असून ‘फिट इंडिया’ आणि हिमनदी संवर्धनाचा संदेश देणार आहे.
Mount Everest

Mount Everest

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुण्यातील गिर्यारोहण संस्था ‘गिरिप्रेमी’ने आपली आगामी ‘माऊंट एव्हरेस्ट’ मोहीम जाहीर केली आहे. ज्येष्ठ गिर्यारोहक उमेश झिरपे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम पार पडणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
awareness
Mount Everest
Traditional

Related Stories

No stories found.