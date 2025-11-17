पुणे

Accident News: वडिलांसोबत दुचाकीवरून जात होती; तेवढ्यात काळानं घात केला अन्..., २० वर्षीय लेकीनं जीव गमावला

Pune Accident News: पुण्यात एक अपघात झाला आहे. या अपघातात तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. डंपरच्या चाकाखाली आल्याने तिचा दुर्दैवी अंत झाला आहे.
पुण्यातून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. सोमवारी दुपारी प्रतिष्ठित कोलते पाटील लाईफ रिपब्लिक हाऊसिंग सोसायटीजवळ डंपरने झालेल्या अपघातात एका तरुणीचा मृत्यू झाला. ज्या तरुणीने आपला जीव गमावला ती तिच्या वडिलांच्या मागे दुचाकीवर बसली होती. मुलीच्या वडिलांची प्रकृती गंभीर आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. यानंतर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

