Accident News: वडिलांसोबत दुचाकीवरून जात होती; तेवढ्यात काळानं घात केला अन्..., २० वर्षीय लेकीनं जीव गमावला

पुण्यातून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. सोमवारी दुपारी प्रतिष्ठित कोलते पाटील लाईफ रिपब्लिक हाऊसिंग सोसायटीजवळ डंपरने झालेल्या अपघातात एका तरुणीचा मृत्यू झाला. ज्या तरुणीने आपला जीव गमावला ती तिच्या वडिलांच्या मागे दुचाकीवर बसली होती. मुलीच्या वडिलांची प्रकृती गंभीर आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. यानंतर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत महिलेचे नाव तन्वी साखरे (२०, हिंजवडी) असे आहे. या घटनेत तिचे वडील सिद्धेश्वर साखरे जखमी झाले आहेत. हिंजवडी पोलिस स्टेशनचे प्रभारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे म्हणाले की, हा अपघात दुपारी १.३० च्या सुमारास झाला. यावरून हे सिद्ध होते की पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात (पीसीपीसी) जड वाहनांच्या बंदी असलेल्या वेळेत हा अपघात झाला नाही. सकाळी ८ ते दुपारी १२ आणि रात्री ४ ते रात्री १० या वेळेत जड वाहनांना आयुक्तालयाच्या हद्दीत जाण्यास बंदी आहे..२४ तासात आरोपी ताब्यात! बाहेरच्या टॅक्सी चालकाला लोणावळ्यात मारहाण; सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल.वरिष्ठ पीआय पांढरे यांनी सांगितले की, "दुपारी १.३० च्या सुमारास हा अपघात झाला. आम्हाला कळताच आम्ही आमचे कर्मचारी घटनास्थळी पाठवले. अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून पळून गेला. त्याच्यावर बीएनएस कलम १०६ निष्काळजीपणामुळे मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला जाईल. आम्ही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहोत.".Pune Teachers Agitation : शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मोर्चा.अपघात कसा झाला याबद्दल विचारले असता वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पांढरे म्हणाले, "प्राथमिक अहवालांनुसार, हा एक दुर्दैवी अपघात असल्याचे दिसते. आम्ही आजूबाजूच्या काही लोकांकडे चौकशी केली. त्यांनी सांगितले की ट्रक आणि दुचाकी समांतर जात होते. दुचाकीस्वाराचा तोल गेला आणि त्याची मुलगी त्याच्या मागे बसली होती. तो माणूस विरुद्ध बाजूस पडला, तर त्याची मुलगी दुसऱ्या बाजूला डंपरच्या खाली पडली. मागचे वाहन महिलेच्या शरीरावरून गेले. ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. आम्ही या प्रकरणाची अधिक चौकशी करत आहोत आणि योग्य ती कारवाई करू.".