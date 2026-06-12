पुणे

Pune Accident : शिकवणीहून घरी परतणाऱ्या मुलीचा मोटारीच्या धडकेत मृत्यू

शिकवणी संपवून मैत्रिणीसमवेत दुचाकीवरून घरी निघालेल्या एका १४ वर्षीय शाळकरी मुलीला भरधाव मोटारीने धडक दिल्याने मृत्यू झाला.
Accident

Accident

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शिकवणी संपवून मैत्रिणीसमवेत दुचाकीवरून घरी निघालेल्या एका १४ वर्षीय शाळकरी मुलीला भरधाव मोटारीने धडक दिल्याने मृत्यू झाला. हा अपघात अहिल्यानगर-पुणे रस्त्यावरील माऊली बाल आश्रमाजवळ झाला.

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