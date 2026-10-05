गिरवी ते तुळजापूर पायी वारीचे ११ वे वर्ष १२ ऑक्टोबरपासून वारीला प्रारंभ; २० ऑक्टोबरला तुळजाभवानी देवीच्या अभिषेकाने सांगता

गिरवी-तुळजापूर पायी वारीस सोमवारी प्रस्थान
दुधेबावी, ता. ५ : गिरवी ते तुळजापूर पायी वारीचे यंदा ११ वे वर्ष असून, १२ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान ही पायी वारी आयोजित केली आहे. गिरवी येथून शेकडो वारकरी तुळजापूरकडे प्रस्थान करतील.
गिरवीकर वारकरी मंडळातर्फे दरवर्षी या पायी वारीचे आयोजन केले जाते. यंदाही भक्तिमय वातावरणात वारीचे नियोजन केले आहे. वारीदरम्यान वारकऱ्यांसाठी विविध ठिकाणी न्याहारी, मुक्कामाची व्यवस्था केली आहे. वारीचा मार्ग व मुक्काम असा : १२ तारखेला गिरवी ते राजुरी पाटी, १३ ला राजुरी पाटी ते सदाशिवनगर, १४ ला सदाशिवनगर ते वेळापूर, १५ ला वेळापूर ते पंढरपूर, १६ ला पंढरपूर ते पोखरापूर, १७ ला पोखरापूर ते वडाळा, १८ ला वडाळा ते सुरतगाव, तर १९ तारखेला सुरतगाव ते तुळजापूर असा वारीचा प्रवास राहील. २० ऑक्टोबरला दुपारी १२ वाजता तुळजापूर येथे देवीची भोगी व अभिषेक होईल. घट उठल्यानंतर होमहवन करून वारीची सांगता करण्यात येणार आहे.
वारीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांनी विजय कदम, सचिन कदम व रोहित कदम यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
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