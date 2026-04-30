MBA Global Exposure: मॅनेजमेंट शिक्षणात 'ग्लोबल एक्सपोजर'चे महत्त्व; परदेशी विद्यापीठांशी करारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या करिअरला मिळणार जागतिक ओळख

पुणे:काही काळापूर्वी एमबीए (MBA) किंवा पीजीडीएम (PGDM) पदवी ही केवळ तांत्रिक ज्ञान आणि कौशल्यांसाठी महत्त्वाची मानली जात असे. मात्र, आजच्या काळात केवळ पुस्तकी ज्ञान पुरेसे नाही. आजच्या कंपन्या जगाच्या विविध कोपऱ्यांत पसरलेल्या आहेत, जिथे विविध देशांतील लोक एकत्र काम करतात. अशा वातावरणात टिकून राहण्यासाठी आणि प्रगती करण्यासाठी व्यवस्थापन शिक्षणात'ग्लोबल एक्सपोजर' (जागतिक अनुभव)असणे ही काळाची गरज बनली आहे..'ग्लोबल एक्सपोजर' म्हणजे नक्की काय?अनेकांना वाटते की ग्लोबल एक्सपोजर म्हणजे फक्त परदेश वारी. पण प्रत्यक्षात याचा अर्थ अधिक व्यापक आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाचे वातावरण समजून घेणे, परदेशी प्राध्यापक आणि तज्ज्ञांशी संवाद साधणे, जागतिक बाजारपेठेतील केस स्टडीजचा अभ्यास करणे आणि विविध संस्कृतींमधील विद्यार्थ्यांसोबत काम करणे, यालाच खऱ्या अर्थाने 'ग्लोबल एक्सपोजर' म्हणतात. याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये जागतिक दृष्टिकोन (Global Mindset) निर्माण करणे हा असतो..आधुनिक मॅनेजमेंट शिक्षणातील जागतिक अनुभवाचे विविध मार्ग:इंटरनॅशनल इमर्शन आणि स्टडी अब्रॉड:अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन परदेश अभ्यासाद्वारे विद्यार्थ्यांना जागतिक शिक्षण पद्धती आणि व्यवसायातील बारकावे जवळून अनुभवता येतात.व्हर्च्युअल एक्सचेंज प्रोग्राम:ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून विद्यार्थी परदेशातील विद्यार्थ्यांसोबत प्रोजेक्ट्सवर काम करतात. आजच्या 'रिमोट वर्किंग'च्या युगात हे अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे.जागतिक स्तरावरील अभ्यासक्रम:आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार तयार केलेला अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना केवळ स्थानिक नाही, तर जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा, नियम आणि ग्राहक वर्तणूक समजण्यास मदत करतो.आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांशी संवाद:जगातील मोठ्या कंपन्यांचे अधिकारी (CXOs, CFOs) आणि उद्योजकांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळते. यामुळे जागतिक कामाची संस्कृती (Work Ethics) समजणे सोपे जाते.बहुसांस्कृतिक वातावरण:विविध भौगोलिक आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत शिकल्यामुळे टीमवर्क आणि संवाद कौशल्य सुधारते..करिअरसाठी होणारे फायदे:जागतिक अनुभवामुळे विद्यार्थ्यांची बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये (MNCs) नोकरी मिळण्याची शक्यता वाढते. त्यांच्यात कोणत्याही अनोळखी परिस्थितीत निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण होते. तसेच, आंतरराष्ट्रीय क्लायंट्स आणि टीम्ससोबत काम करण्याचा आत्मविश्वास वाढतो.विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेताना कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात?ग्लोबल एक्सपोजर देणाऱ्या संस्थेची निवड करताना विद्यार्थ्यांनी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जसे की, संस्थेचे जागतिक स्तरावरील विद्यापीठांशी असलेले करार, आंतरराष्ट्रीय फॅकल्टी आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची संधी..'पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बीझनेस मॅनेजमेंट' (PIBM)सारख्या अग्रगण्य संस्थांनी हे महत्त्व ओळखून आपल्या अभ्यासक्रमात जागतिक अनुभवाचा समावेश केला आहे.PIBMचे १३ देशांमधील २५ पेक्षा जास्त परदेशी विद्यापीठांशी करार आहेत. यामध्ये अमेरिका, युरोप आणि आशियातील विद्यापीठांचा समावेश असून, याद्वारे विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि 'जॉइंट डिग्री' घेण्याची संधी मिळते.आजच्या स्पर्धात्मक युगात केवळ पदवी मिळवून चालणार नाही, तर जागतिक स्तरावर विचार करण्याची क्षमता विकसित करणे गरजेचे आहे. जागतिक अनुभवामुळे विद्यार्थी केवळ देशातच नाही, तर जगभरात कुठेही यशस्वीरीत्या काम करण्यास सज्ज होतात.