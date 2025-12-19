Robotics Championship Competition : बारामतीच्या दिया छाजेड, इशिका अडसूळ यांचे जागतिक स्तरावर यश

बारामती - येथील दिया प्रीतम छाजेड व इशिका अभिजित अडसूळ या दोन विद्यार्थिनींनी उत्तर युरोप खंडातील इस्टोनिया देशात आयोजित जागतिक रोबोटिक्स चॅम्पियनशिप स्पर्धेत जागतिक स्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावीत यश संपादन केले.या स्पर्धेत सत्तर देशातील दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. यात या दोन्ही विद्यार्थीनींनी सर्व फेऱ्या पार पाडत प्रथम क्रमांक पटकाविला. .यापूर्वी भारतात पार पडलेल्या राष्ट्रीय रोबोटिक्स स्पर्धेत दिया छाजेड हिने प्रथम क्रमांक पटकावीत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी पात्रता मिळवली होती. तिच्यासोबत इशिका अडसूळ हिनेही राष्ट्रीय पातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी करत जागतिक स्पर्धेचे दार खुले केले होते.इस्टोनिया येथे झालेल्या या जागतिक स्पर्धेत दहा विविध स्तरामध्ये, सर्व वयोगटांतील स्पर्धक सहभागी झाले होते. अमेरिका, युरोप व आशिया खंडातील प्रगत देशांचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज संघ या स्पर्धेत उतरले होते..मात्र नावीन्यपूर्ण कल्पना, अचूक सादरीकरण व आत्मविश्वासाच्या जोरावर दिया व इशिका यांनी प्रगत देशांच्या प्रमुख संघांनाही पराभूत करत विजेतेपद मिळवले.या यशाबद्दल दोघींना मिळून एक लाख रुपयांचे (एक हजार युरो) रोख पारितोषिक व प्रशस्तीपत्र दिले आहे. दिया आणि इशिका बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान विनोदकुमार गुजर बाल विकास मंदिर प्रशालेत इयत्ता नववीमध्ये शिक्षण घेत आहे.दियाला आई शीतल छाजेड, वडील प्रीतम छाजेड तसेच शाळेतील शिक्षिका आस्मा यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. इशिका अडसूळ हिलाही डॉ. अभिजित व डॉ. प्राची अडसूळ यांचे प्रोत्साहन मिळाले. शाळेचे प्राचार्य आशिष घोष यांनी तिचे अभिनंदन केले..याचे केले सादरीकरणदोघींनी तयार केलेला मोबाईलवर ऑपरेट होणारा शेतीसाठी उपयुक्त रोबोट हा या स्पर्धेतील विशेष आकर्षण ठरला. हा रोबोट पेरणी, फवारणी व नांगरणी यांसारखी अनेक शेतीकामे एकाच यंत्राद्वारे करू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होऊन कष्टही मोठ्या प्रमाणात कमी होतात. तापमान, हवामानातील बदल व वातावरणातील आर्द्रता मोजण्याची क्षमताही या रोबोटमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.