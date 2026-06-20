Pune Crime : भोंदूबाबा मिश्रासह महिला आरोपींचा असहकार; तपास अधिकाऱ्याची न्यायालयात माहिती

पुणे - ईश्वराचा अवतार असल्याचे सांगत एका उच्चशिक्षित महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणात छळ व इतर गंभीर आरोपांखाली दाखल गुन्ह्यात आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या लॅपटॉपमधील पुरावे मिळवायचे आहेत, मात्र लॅपटॉपच्या पासवर्डची मागणी केली असता आरोपींनी तो दिला नाही. आरोपी हे जाणूनबुजून तपासामध्ये सहकार्य करत नसल्याची माहिती तपास अधिकारी यांनी न्यायालयात दिली. या गुन्ह्याचे धागेदोरे हे हरियाणापर्यंत असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले..खराडी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यानुसार, राधामोहन मिश्रा, त्याचा सहकारी स्वामी कंवल नयन आणि सहा महिला आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या आरोपीच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपत आल्याने सर्व आरोपीना शनिवारी (ता. २०) प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही. व्ही. गिरमे यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. मिश्रा याने फिर्यादीला अश्लील फोटो व व्हिडीओ दाखवून बालाकार केला आहे. त्याच्याकडे याबाबत तपास केला असता त्याने सहकार्य केलेले नाही..गुन्ह्यात जप्त करण्यात आलेली जीवंत काडतुसे ही कोणत्या पिस्तुलाच आहेत तसेच हत्यार कुठे लपवून ठेवले आहे? ही काडतुसे कोणी पुरविली ? त्याचा उपयोग कशासाठी झाला? याबाबत आरोपीकडे तपास केला. आरोपींनी तपासात उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे आरोपींना चार दिवसांची पोलिस कोठडी मिळावी, अशी मागणी सरकारी वकील कल्पना झोरे यांनी केली. आरोपीच्या वतीने ॲड. रोहन नहार, ॲड. राहुल देशमुख आणि ॲड. गणेश गुप्ता यांनी बाजू मांडली..आरोपी महिलांना बेकायदेशीरपणे अटक केली असल्यामुळे त्यांना जामीन मिळण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या निकषावर महिला आरोपींनी शुक्रवारी (ता. १९) ॲड. गणेश गुप्ता यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली आहे. या याचिकेवर तपास यंत्रणेने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी (ता. २२) होणार आहे..मिश्राला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याची मागणी -मिश्रा याला गंभीर आजार असून, या आजारात एकेक अवयव निकामी होतात. यावर त्याची सहा महिन्यांपासून औषधे सुरू आहेत. या आजारासाठी त्याला इंजेक्शन घ्यावे लागते. त्यामुळे त्याला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.