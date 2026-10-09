कोल्हापूरः गोकुळ दुध संघाच्या रणांगणात दुरंगी लढत २५ जागांसाठी ५० जण रिंगणात

गोकुळ दुध संघाच्या रणांगणात दुरंगी लढत
२५ जागांसाठी ५० जण रिंगणात; महायुती आणि समविचारी आघाडी आमने सामने
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर ः कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीत (गोकुळ) अखेरच्या क्षणापर्यंत माघार घेण्यासाठी पळापळ झाली. अवघी पाच मिनिटे शिल्लक असतानाही काहींनी धावत येऊन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या सभागृहात कागदपत्रे पोहोच केली.
अटीतटीच्या शेवटच्या टप्प्यात उमेदवारी न मिळाल्याने काहींनी नाराज होऊन उमेदवारी गुरुवारी (ता. ८) अर्ज मागे घेतला. दूध संघाची निवडणूक असली तरी जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीच्या निमित्ताने पणाला लागली आहे. गेल्या महिन्यापासून उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रचंड रस्सीखेच राहिली.
उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याची दुपारी तीनची वेळ संपल्यानंतर पंचवीस जागांसाठी केवळ पन्नास उमेदवार रिंगणात राहिले. यामुळे महायुती आणि समविचारी आघाडी यांच्यात ‘वन टू वन’ अशी लढत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी माघारीच्या शेवटच्या दिवशी याची आकडेवारी जाहीर केली.
रमणमळा येथील बहुउद्देशीय सभागृहात प्रक्रिया सुरू आहे. उमेदवारी मिळेल या उद्देशाने अनेक दूध उत्पादकांनी अर्ज दाखल केले होते. महायुतीसह समविचारी पॅनेलमध्ये संधी मिळावी, यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्न झाले. मात्र, राखीव गटांसह इतर ठिकाणी उमेदवार मिळाल्यामुळे अनेकांना माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी १४१ उमेदवारांनी माघार घेतली.
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