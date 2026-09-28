Gold Price Crash: २४ कॅरेट सोन्याचा भाव दीड लाखाखाली; एका दिवसात ३,०३० रुपयांची घसरण, चांदीतही ७,५०० रुपयांची मोठी घट

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून तुलनेने स्थिर असलेल्या सोन्याच्या भावात सोमवारी मोठी घसरण झाली. २७ सप्टेंबरच्या तुलनेत २८ सप्टेंबरला २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ३ हजार ३० रुपयांनी कमी झाला. त्यामुळे २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ५२ हजार १०६ रुपयांवरून १ लाख ४९ हजार ७६ रुपयांवर आला. २२ कॅरेट सोन्याच्या भावातही २ हजार ७९० रुपयांची घट नोंदविण्यात आली आहे..सोन्याच्या भावात गेल्या काही दिवसांत चढ-उतार सुरू आहेत. २२ सप्टेंबरला २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ५३ हजार ५२० रुपये होता. त्यानंतर २३ सप्टेंबरला त्यात ५०५ रुपयांची घट होऊन तो १ लाख ५३ हजार १५ रुपयांवर आला. २४ सप्टेंबरला सोन्याच्या भावात पुन्हा ९०९ रुपयांची घट झाली. त्यानंतर २४ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान २४ कॅरेट सोन्याचा भाव याच पातळीवर स्थिर राहिला. मात्र, २८ सप्टेंबरला अचानक झालेल्या घसरणीमुळे सोन्याचा भाव दीड लाख रुपयांच्या पातळीखाली आला..चांदीच्या भावात एका दिवसात साडेसात हजार रुपयांची घट ःसोन्याबरोबरच चांदीच्या भावातही सोमवारी मोठी घट झाली. २७ सप्टेंबरला प्रतिकिलो २ लाख ३३ हजार ५०० रुपये असलेली चांदी २८ सप्टेंबरला ७ हजार ५०० रुपयांनी कमी झाली. त्यामुळे चांदीचा भाव प्रतिकिलो २ लाख २६ हजार रुपयांवर आला. एका दिवसात चांदीच्या भावात साडेसात हजार रुपयांची घट झाली आहे. गेल्या आठवड्यात चांदीच्या भावातही चढ-उतार दिसून आले..बाजारातील घडामोडींवर भावाची दिशा ःसोन्या-चांदीच्या भावातील या घसरणीमुळे सराफ बाजारातील खरेदीदारांचे लक्ष पुन्हा या धातूंकडे वळले आहे. सणासुदीचा कालावधी आणि आगामी लग्नसराईच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या भावातील बदलांकडे ग्राहक तसेच व्यावसायिकांचे लक्ष असते. सोन्याच्या भावात अल्प कालावधीत मोठे बदल होत असल्याने खरेदीचे नियोजन करणारे ग्राहक बाजारातील दरांची माहिती घेऊन निर्णय घेत आहेत. जागतिक बाजारातील परिस्थिती, डॉलरच्या मूल्यामधील बदल, रुपयाची स्थिती तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी-पुरवठा यांसारख्या विविध घटकांचा मौल्यवान धातूंच्या भावावर परिणाम होत असतो..मागील आठ दिवसांचे सोन्या-चांदीचे भाव (रुपयांत) ःतारीख - २४ कॅरेट - २२ कॅरेट - चांदी (प्रतिकिलो) -(सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम)२२-०९-२०२६ - १,५३,५२० - १,४१,३६० - २,३५,०००२३-०९-२०२६ - १,५३,०१५ - १,४०,८९५ - २,३५,८००२४-०९-२०२६ - १,५२,१०६ - १,४०,०५८ - २,३१,०००२५-०९-२०२६ - १,५२,१०६ - १,४०,०५८ - २,३१,०००२६-०९-२०२६ - १,५२,१०६ - १,४०,०५८ - २,३३,५००२७-०९-२०२६ - १,५२,१०६ - १,४०,०५८ - २,३३,५००२८-०९-२०२६ - १,४९,०७६ - १,३७,२६८ - २,२६,०००.सध्या सोन्याच्या भावात झालेली घसरण ग्राहकांसाठी महत्त्वाची आहे. गेल्या काही काळात सोन्याच्या भावात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. तुलनेने कमी झालेल्या भावामुळे सोने खरेदी करण्यासाठी ही परिस्थिती ग्राहकांच्या दृष्टीने लक्षवेधी ठरू शकते. जागतिक बाजारातील परिस्थिती, डॉलरची मजबुती आणि रुपयावरील दबाव यांचा मौल्यवान धातूंच्या बाजारावर परिणाम होत आहे. लग्नसराई, सणासुदीची खरेदी किंवा दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांनी सध्याच्या भावाचा विचार करत खरेदी करावी.अतुल अष्टेकर, भागीदार, कृष्णा राजाराम अष्टेकर ज्वेलर्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.