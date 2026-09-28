पुणे

Gold Price Crash: २४ कॅरेट सोन्याचा भाव दीड लाखाखाली; एका दिवसात ३,०३० रुपयांची घसरण, चांदीतही ७,५०० रुपयांची मोठी घट

२४ कॅरेट सोन्याचा भाव दीड लाखाखाली; चांदीतही साडेसात हजारांची घसरण, सणासुदीआधी खरेदीदारांची चळवळ
Sharp Decline in Gold and Silver Prices Brings Relief to Buyers in Pune

Sharp Decline in Gold and Silver Prices Brings Relief to Buyers in Pune

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून तुलनेने स्थिर असलेल्या सोन्याच्या भावात सोमवारी मोठी घसरण झाली. २७ सप्टेंबरच्या तुलनेत २८ सप्टेंबरला २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ३ हजार ३० रुपयांनी कमी झाला. त्यामुळे २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ५२ हजार १०६ रुपयांवरून १ लाख ४९ हजार ७६ रुपयांवर आला. २२ कॅरेट सोन्याच्या भावातही २ हजार ७९० रुपयांची घट नोंदविण्यात आली आहे.

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