पुणे
Gold Price : महिनाभरात सोने १० हजार रुपयांनी महागले! भाव एक लाख १० हजारांच्या पुढे; जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम
Gold Investment : गेल्या काही काळापासून स्थिर असलेले सोने आणि चांदीचे भाव आता पुन्हा वाढू लागले आहेत. सोन्यासह चांदीलादेखील झळाळी आली असून, ती प्रतिकिलो सव्वा लाख रुपयांच्या पुढे पोचली आहे. प्लॅटिनमच्या भावात काहीसे बदल झालेले आहेत. मात्र, त्यात सोने-चांदीच्या भावाप्रमाणे वाढ किंवा घट झालेली नाही. गेल्या सहा महिन्यांत या तीनही धातूंच्या भावात काय बदल झाले हे मांडणारी ही वृत्तमालिका
सनील गाडेकर
पुणे : सोन्याच्या भाववाढीची घोडदौड पुन्हा सुरू झाली असून, २४ कॅरेट प्रति दहा ग्रॅम सोने एक लाख ११ हजार रुपयांच्या पुढे गेले आहे. केवळ एका महिन्यात सोने जवळपास १० हजार रुपयांनी महागले आहे. त्यामुळे ऐन सणांच्या तोंडावर ग्राहकांना सोन्यासाठी आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.