Rice Export Opporunity : तांदूळ निर्यातीत भारताला संधी; अमेरिकेच्या टॅरिफ सवलतीमुळे बळ, बासमतीच्या दरात वाढ

अमेरिकेने आयात शुल्क (टॅरिफ) धोरणात दिलेल्या सवलतीमुळे भारतीय तांदूळ निर्यात क्षेत्राला मोठे बळ मिळणार.
मार्केट यार्ड - अमेरिकेने आयात शुल्क (टॅरिफ) धोरणात दिलेल्या सवलतीमुळे भारतीय तांदूळ निर्यात क्षेत्राला मोठे बळ मिळणार आहे. भारतावर लागू केलेला १८ टक्के टॅरिफ हा पाकिस्तान आणि थायलंडसारख्या प्रमुख स्पर्धकांच्या तुलनेत कमी असल्याने जागतिक बाजारपेठेत भारतीय तांदळाची स्पर्धा अधिक मजबूत झाली आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांचा कल पुन्हा भारताकडे वळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे बासमती तांदळाच्या दरात वाढ झाली आहे.

