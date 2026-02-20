Rice Export Opporunity : तांदूळ निर्यातीत भारताला संधी; अमेरिकेच्या टॅरिफ सवलतीमुळे बळ, बासमतीच्या दरात वाढ

मार्केट यार्ड - अमेरिकेने आयात शुल्क (टॅरिफ) धोरणात दिलेल्या सवलतीमुळे भारतीय तांदूळ निर्यात क्षेत्राला मोठे बळ मिळणार आहे. भारतावर लागू केलेला १८ टक्के टॅरिफ हा पाकिस्तान आणि थायलंडसारख्या प्रमुख स्पर्धकांच्या तुलनेत कमी असल्याने जागतिक बाजारपेठेत भारतीय तांदळाची स्पर्धा अधिक मजबूत झाली आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांचा कल पुन्हा भारताकडे वळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे बासमती तांदळाच्या दरात वाढ झाली आहे..भारतातून होणाऱ्या तांदूळ निर्यातीचा थेट लाभ शेतकरी, व्यापारी तसेच संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. सध्या जागतिक तांदूळ निर्यातीत भारताचा सुमारे ४० टक्के वाटा आहे. सरकारने दीर्घकालीन आणि स्थिर निर्यात धोरण अवलंबल्यास हा वाटा ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. एखाद्या नव्या देशात भारतीय तांदळाची चव आणि दर्जा रुजला, की पुढील काही वर्षांत त्या बाजारपेठेतून मागणी सातत्याने वाढत जाते, असेही व्यापाऱ्यांनी नमूद केले..नवीन हंगामाला अवधीनवीन तांदूळ बाजारात येण्यासाठी अजून सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यामुळे सध्याचा साठा आणि उपलब्धता यावरच बाजाराचे गणित ठरणार आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे काही भागांत पिकांचे नुकसान झाले होते. विशेषतः आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात उत्पादनात घट झाली. त्याचा परिणाम उपलब्धतेवर जाणवत आहे..दर्जानुसार तांदळाचे प्रतिकिलोचे दर (रु.)बासमती अख्खा - १०० ते १२५शेला बासमती - ९० ते ११०बासमती तुकडा - ५० ते ९०कोलम - ६० ते ७५कालीमूछ तांदूळ - ६५ ते ७५आंबेमोहर - १३० ते १५० .बासमतीच्या दरात पुढील काळात तेजी राहण्याची शक्यता आहे. उच्च प्रतीच्या बासमतीसाठी मध्यपूर्व आणि युरोपीय देशांतून चौकशी वाढत आहे. निर्यातीत वाढ झाल्यास बाजारातील मागणी स्थिर राहून शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना फायदा होईल.- अभय संचेती, ज्येष्ठ व्यापारी.अमेरिकेच्या नव्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतीय तांदूळ उद्योगाला अनुकूल वातावरण तयार झाले असून, योग्य नियोजन आणि स्थिर धोरण राबविल्यास भारताची जागतिक बाजारपेठेतील पकड आणखी मजबूत होऊ शकते.- राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.