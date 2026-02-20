पुणे

Grapes Rate : पिवळ्या-काळ्या द्राक्षांना मिळणार सोनेरी भाव; आखाती देशांसह देशांतर्गत बाजारपेठेतून वाढली मागणी

पवित्र रमजान महिन्यामुळे आखाती देशांसह देशांतर्गत बाजारपेठेतून द्राक्षाची मागणी वाढली.
Grapes

Grapes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कळस - पवित्र रमजान महिन्यामुळे आखाती देशांसह देशांतर्गत बाजारपेठेतून द्राक्षाची मागणी वाढली आहे. एकीकडे द्राक्षाचा हंगाम ५० टक्क्यांपर्यंत उरकला आहे, तर दुसरीकडे द्राक्षाची मागणी वाढली आहे.

Loading content, please wait...
India
Grapes
Price
Abroad
rates hike

Related Stories

No stories found.