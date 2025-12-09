पुणे

Sakal Vastu Plotting Expo : प्लॉटमध्ये गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’चे आयोजन

प्लॉटिंगमधील गुंतवणूक गेल्या वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
sakal vastu plotting expo 2025

sakal vastu plotting expo 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - दररोज वा मासिक खर्चातून बचत किंवा सदनिकेमधील गुंतवणूक झाल्यानंतर अनेक गुंतवणूकदार हे प्लॉटमधील गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात. अनेक वेळा भविष्यात सेकंड होमच्या उभारणीसाठी वा चांगला परतावा मिळवण्याच्या उद्देशाने अनेकजण ओपन प्लॉटमध्ये गुंतवणुक करताना दिसतात.

Loading content, please wait...
Plot
Sakal Media Group
Opportunity
Investment
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com