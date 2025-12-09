Sakal Vastu Plotting Expo : प्लॉटमध्ये गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’चे आयोजन

पुणे - दररोज वा मासिक खर्चातून बचत किंवा सदनिकेमधील गुंतवणूक झाल्यानंतर अनेक गुंतवणूकदार हे प्लॉटमधील गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात. अनेक वेळा भविष्यात सेकंड होमच्या उभारणीसाठी वा चांगला परतावा मिळवण्याच्या उद्देशाने अनेकजण ओपन प्लॉटमध्ये गुंतवणुक करताना दिसतात..अशा सर्वांसाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’चे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या शनिवार आणि रविवारी (ता. १३ व १४) कर्वे रस्त्यावर असलेल्या सोनल हॉल येथे हे प्रदर्शन होत आहे..सकाळी १० ते रात्री ८ दरम्यान हा एक्स्पो खुला राहणार असून, त्यात २० हून अधिक विकसकांचे ५० हून अधिक प्लॉटिंगचे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असणार आहेत. जागा खरेदी करून त्यावर स्वतःचे हक्काचे घर, निसर्गाच्या सान्निध्यात सेकंड होम वा मोक्याच्या ठिकाणी शॉपिंग कॉम्प्लेस उभारणे, त्यातून हवा तसा परतावा मिळवणे हा गुंतवणुकीचा प्रकार आता नवीन नाही..योग्य लोकेशन वा मागणी असलेल्या लोकेशनला घेतलेल्या जागा वा जमिनीचा कालांतराने चांगला परतावा मिळतोच. निवासी जमिनीतील गुंतवणूक ही हमखास परतावा देणारी आहे. कारण जमिनीचे भाव सोने, दागिन्यांसारखे कमी जास्त होणारे नसतात, ते वाढतच असतात. कालांतराने जमिनीतून मिळणारा परतावा हा अपेक्षेपेक्षा अधिक असतो. त्यामुळे प्लॉटिंगमधील गुंतवणूक गेल्या वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.प्लॉटचे लोकेशन?, त्यासाठीचे बजेट?, त्या प्रकल्पात दिल्या जाणाऱ्या सुविधा?, शहरापासूनचे अंतर?, आसपास निसर्ग कसा आहे? त्या प्लॉटवर कोणत्या पद्धतीचे व किती बांधकाम करू शकतो? या ना अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे इथे गुंतवणुकदारांना थेट विकसकांच्या अधिकृत प्रतिनिधींकडून मिळणार आहे. ज्यामुळे गुंतवणुक अधिक सुरक्षित असणार आहे..कागदपत्रांबाबतच्या शंकाचे निरसन होणारवाद नसलेला प्लॉट, एन.ए. केलेले प्लॉट विकणारा विकासक वा कंपनी कोणती?, तिथे आपण सेकंड होम उभे करायचे म्हटले तर उर्वरित सुविधा मिळविण्यासाठी करावी लागणारी धावपळ, या साऱ्या गोष्टी चिंता प्लॉटिंग घेताना असते. मुळात असा क्लिअर टायटलचा प्लॉट आणि अशा प्लॉटचा समावेश असलेले प्रकल्प कुठे मिळणार..? असा प्रश्न प्रत्येक गुंतवणूकदाराच्या समोर नेहमी असलेला दिसतो. त्यांच्या या प्रश्नाचे निरसन एक्पोच्या माध्यमातून होणार आहे.अधिक माहितीसाठी संपर्कमंदार - ९६८९८८६६३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.