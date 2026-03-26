India Space Program: भारतीय अंतराळ भरारीचे उलगडले सुवर्णक्षण; डॉ. वसंत गोवारीकर यांच्या आठवणींना डॉ. प्रमोद काळे यांच्याकडून उजाळा!

पुणे : भारतीय अंतराळ संशोधनाचा पाया रचणाऱ्या दिग्गजांच्या आठवणींना जेव्हा उजाळा मिळतो, तेव्हा तो इतिहास नव्याने जिवंत होतो. भारतीय अंतराळ झेपेत मोलाचा वाटा उचलणारे द्रष्टे वैज्ञानिक डॉ. वसंत गोवारीकर यांच्यासमवेत असणाऱ्या मैत्रीचे ऋणानुबंध ज्येष्ठ अंतराळशास्त्रज्ञ डॉ. प्रमोद काळे यांनी उलगडले. निमित्त होते, डॉ. वसंत गोवारीकर स्मृती व्याख्यानाचे..'नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्युनिकेटर्स' आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागात काळे यांचे व्याख्यान झाले. या वेळी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. सिद्धिविनायक बर्वे, सुहास नाईक-साटम, भौतिकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सरताळे उपस्थित होते. .काळे यांनी आपल्या ओघवत्या शैलीत, गोवारीकर आणि भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे प्रणेते डॉ. विक्रम साराभाई यांच्यातील घट्ट आणि विश्वासाच्या नातेसंबंधांवर प्रकाश टाकला.काळे म्हणाले, ''स्वदेशी क्षेपणास्त्र बनविण्याबाबत डॉ. गोवारीकर आग्रही होते. त्यांच्या प्रयत्नातूनच आपण 'क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण वाहन' विकसित करू शकलो. माजी राष्ट्रपती आणि अंतराळ शास्त्रज्ञ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यासमवेत काम करण्याचीही संधी मिळाली..तत्कालीन पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून गोवारीकर यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठाला त्यांच्या ज्ञानाचा आणि संशोधनाचा फायदा झाला. त्यावेळी विद्यापीठात संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) सहकार्याने प्रकल्प राबविण्यात आले होते.''. शास्त्रज्ञ आणि एक उत्तम माणूस म्हणून गोवारीकरांचे व्यक्तिमत्त्व नव्या पिढीसाठी कसे प्रेरणादायी आहे, हे काळे यांनी व्याख्यानातून अधोरेखित केले. डॉ. दीप्ती सिधये यांनी सूत्रसंचालन केले.