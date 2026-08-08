Sakal Vastu Expo 2026 : पुण्यात घर घेण्याची सुवर्णसंधी ! ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’चे २२ आणि २३ ऑगस्टला आयोजन

पुणे - मनासारख्या घराची खरेदी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या नागरिकांना ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’मध्ये सुवर्णसंधी मिळणार आहे. हा एक्स्पो २२ आणि २३ ऑगस्टला होणार आहे. त्यात शहर, उपनगर आणि परिसरातील विविध गृहप्रकल्पांची माहिती मिळणार असून व्यावसायिक जागा, बंगला, रो-हाउस आदींचेही पर्याय नागरिकांसाठी उपलब्ध असतील..मोठ्या घरांसह आरामदायी घरांसाठीची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, आपल्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करेल, असे घर कोठे मिळेल? ते कोणत्या भागात असावे, घरातील सर्व सदस्यांच्या गरजा पूर्ण होतील अशा सुविधा असलेला गृहप्रकल्प कोणता? ‘कनेक्टिव्हिटी’ कशी असेल अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’मध्ये मिळणार आहेत..या एक्स्पोमध्ये घराच्या किमतीपासून सुविधांची माहिती थेट विकसकाकडून मिळणार आहे. त्यात ४५ हून अधिक विकसकांचे स्टॉल असून त्यात शहराचा मध्यभाग, उपनगरे आणि परिसरातील २०० हून अधिक प्रकल्पांची माहिती मिळणार आहे. विविध भागांतील मुबलक पर्यायांमुळे नागरिकांना त्यांच्या ‘बजेट’नुसार घर खरेदी करणे शक्य होणार आहे..घर खरेदीसाठी वन, टू, थ्री आणि फोर बीएचके सदनिका, व्यावसायिक जागा, बंगला, रो-हाऊस, पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट) प्रकल्पातील आधुनिक सदनिकांच्या अनेक पर्यायांची माहिती ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’मध्ये मिळणार आहे. त्यामुळे गरज आणि पसंतीच्या परिसराचा विचार करून योग्य घर निवडणे अधिक सोपे होणार आहे..सकाळ वास्तू प्रॉपर्टी एक्स्पो.कधी : २२ आणि २३ ऑगस्टकुठे : पंडित फार्म्स, डी. पी. रस्ता, कर्वेनगरवेळ : सकाळी १० ते रात्री ८संपर्क : ९८५०५७७५०५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.