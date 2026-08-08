पुणे

Sakal Vastu Expo 2026 : पुण्यात घर घेण्याची सुवर्णसंधी ! ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’चे २२ आणि २३ ऑगस्टला आयोजन

मनासारख्या घराची खरेदी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या नागरिकांना ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’मध्ये सुवर्णसंधी मिळणार.
Sakal Vastu Expo 2026

Sakal Vastu Expo 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मनासारख्या घराची खरेदी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या नागरिकांना ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’मध्ये सुवर्णसंधी मिळणार आहे. हा एक्स्पो २२ आणि २३ ऑगस्टला होणार आहे. त्यात शहर, उपनगर आणि परिसरातील विविध गृहप्रकल्पांची माहिती मिळणार असून व्यावसायिक जागा, बंगला, रो-हाउस आदींचेही पर्याय नागरिकांसाठी उपलब्ध असतील.

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