Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुणे स्थानकावर कमी दरात विश्रांतीची सोय हाेणार; आधुनिक ‘स्लिपिंग पॉड्स’ची लवकरच सुविधा..

पुणे : रेल्वे प्रवाशांना आता पुणे स्थानकावर कमी दरात लवकरच विश्रांतीची सोय होणार आहे. पुणे स्थानकावर पहिल्यांदाच आधुनिक ‘स्लिपिंग पॉड्स’ची सुविधा सुरू होत आहे. आरक्षण केंद्राच्या बाजूच्या भागात एक्सक्युटिव्ह लाउंज सुरू होत आहे. स्लिपिंग पॉड हा त्याचाच भाग असणार आहे. यासाठी सुमारे ३६ लाख रुपयांचा खर्च झाला असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली.

