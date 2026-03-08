Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुणे स्थानकावर कमी दरात विश्रांतीची सोय हाेणार; आधुनिक ‘स्लिपिंग पॉड्स’ची लवकरच सुविधा..

पुणे : रेल्वे प्रवाशांना आता पुणे स्थानकावर कमी दरात लवकरच विश्रांतीची सोय होणार आहे. पुणे स्थानकावर पहिल्यांदाच आधुनिक ‘स्लिपिंग पॉड्स’ची सुविधा सुरू होत आहे. आरक्षण केंद्राच्या बाजूच्या भागात एक्सक्युटिव्ह लाउंज सुरू होत आहे. स्लिपिंग पॉड हा त्याचाच भाग असणार आहे. यासाठी सुमारे ३६ लाख रुपयांचा खर्च झाला असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली..Inspiring Story:‘त्या’ मुलांच्या आयुष्यात तांबडं फुटतंय! आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भोसले दांपत्याचा पुढाकार, मायेची फुंकर घालून केलं आपलसं.रेल्वे प्रवासासाठी प्रवाशांना अनेकदा गाड्यांची वाट पाहत अथवा स्थानकावर उतरल्यानंतर विश्रांतीसाठी थांबावे लागते. सामान्य प्रवाशांना हॉटेलमध्ये राहणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. शिवाय काहींना तास-दोन तासांसाठी हॉटेलमध्ये राहणे सोईचे वाटत नाही. अशा प्रवासासाठी स्लिपिंग पॉड्सची सुविधा फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना आता स्थानकावरच स्वस्तात आरामदायी मुक्काम करता येणार आहे..जपानी धर्तीवरील ‘पॉड हॉटेल’जपानच्या धर्तीवर विकसित करण्यात आलेले ‘पॉड हॉटेल’ म्हणजे प्रवाशांसाठी एक छोटेखानी वातानुकूलित घर आहे. हॉटेलमध्ये मोठी खोली भाड्याने घेण्याऐवजी प्रवासी फक्त एका बेडच्या जागेचे (कॅप्सूल पॉड) भाडे देऊन विश्रांती घेऊ शकतात. पुणे स्थानकावर सध्या २४ स्लिपिंग पॉड्स तयार करण्यात आले आहेत..प्रवाशांना कमी दरात व तासानुसार हे पॉड्स उपलब्ध असतील. जेवढा वेळ मुक्काम, तेवढ्या वेळेचे भाडे द्यावे लागणार आहे. ज्यांना हॉटेलमध्ये राहणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, अशा प्रवाशांसाठी हा अत्यंत स्वस्त व सुरक्षित पर्याय आहे. येत्या काही दिवसांत ही सुविधा प्रवाशांना मिळणार आहे.- हेमंतकुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.Success Story: एसटी आगारातील वीजतंत्रीचा मुलगा बनला अधिकारी; कष्टाच्या जोरावर २२ व्या वर्षी यशाला गवसणी, स्वप्न सत्यात उतरवलं...जागतिक दर्जाच्या सुविधामऊ व स्वच्छ बेड : प्रवाशांचा थकवा घालवण्यासाठीवैयक्तिक एसी कंट्रोल : प्रत्येक पॉडमध्ये स्वतंत्र तापमान नियंत्रणहाय-स्पीड इंटरनेट : जलद इंटरनेट सुविधास्वतंत्र लॉकर व सीसीटीव्ही : सुरक्षिततेची खात्रीमोबाईल चार्जिंग पॉइंट्स व रीडिंग लाइटकाही प्रीमियम पॉड्समध्ये छोटा टीव्हीमहिला प्रवाशांसाठी स्वतंत्र ‘लेडीज पॉड्स’तासानुसार भाड्याची सोय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.