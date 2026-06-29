Pune News: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! फार्मसी प्रवेश प्रक्रिया वेळेत, महाविद्यालयांना ७ दिवसांत मान्यता, पुण्यात PCI अध्यक्षांची घोषणा

पुणे : आधार पडताळणी पूर्ण झालेल्या पात्र फार्मसी महाविद्यालयांना सात दिवसांच्या आत मान्यता देण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे (पीसीआय) अध्यक्ष डॉ. मोंटूकुमार पटेल यांनी पुण्यात केली. या निर्णयामुळे राज्यातील फार्मसी प्रवेश प्रक्रिया वेळेत सुरू होण्यास मोठी मदत मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.देशातील फार्मसी शिक्षण अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी ‘पीसीआय’च्या पुढाकाराने राज्यातील फार्मसी महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन प्रतिनिधी आणि प्राचार्य यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते..या वेळी पीसीआयचे उपाध्यक्ष जशुभाई चौधरी, सदस्य जगन्नाथ शिंदे, विजय पाटील, डॉ. संजय तोष्णीवाल, सुशीलकुमार बन्सल यांच्यासह राज्यातील विविध फार्मसी महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन प्रतिनिधी व प्राचार्य उपस्थित होते. स्वतंत्र फार्मसी विद्यापीठ, फार्मसी अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) समावेश, संशोधनाला चालना आणि डिजिटल प्रशासन अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.\rयावेळी विद्यार्थी व महाविद्यालयांच्या माहितीचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन, जीपॅट शिष्यवृत्तीसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद, संशोधकांना पेटंट सहाय्य व संशोधन अनुदान, प्रत्येक राज्यात अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्रे, फार्मासिस्टसाठी विशेष रोजगार मेळावे आणि फार्म.डी. विद्यार्थ्यांना मर्यादित स्वरूपात प्रिस्क्रिप्शन देण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पटेल यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.